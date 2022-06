Investigado por matar dono de farmácia será indiciado por homicídio duplamente qualificado

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) informou que Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos, será indiciado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou defesa da vítima. Delegado que preside o inquérito, Rhaniel Almeida disse que as provas colhidas até o momento já são suficientes para o indiciamento, mas ainda deve pedir mais perícias. "Independente disso, já podemos encaminhar o inquérito para a Justiça."

O delegado também reafirmou que a motivação de Felipe para os tiros contra o policial civil e dono da farmácia, João do Rosário Leão, foi o boletim de ocorrência registrado contra ele por conta das atitudes violentas registradas no sábado, dia em que foram para a festa junina em Aparecida de Goiânia. "Ele tinha intenção de ser policial e este registro atrapalharia."

O indiciamento por homicídio ocorrerá com duas qualificadoras: motivo torpe, que é quando acontece por "motivação imoral, vergonhosa", e recurso que dificultou defesa da vítima. Conforme mostram imagens de câmeras de segurança, Felipe apareceu de surpresa na farmácia, não dando tempo de reação da vítima.

O delegado confirma também que foram realizadas buscas em sete cidades: Senador Canedo, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Joviânia, Pirenópolis, Piracanjuba e Cristianópolis.

Prisão

Felipe foi capturado em uma casa no Conjunto Riviera, em Goiânia. Ele estava com mais parentes, entre cinco ou seis pessoas, e ao perceber a chegada da polícia, tentou se esconder na cozinha. A arma usada no crime estava envolvida em uma sacola plástica dentro de uma caixa, junto com outras em um dos cantos do cômodo.

Exame de insanidade

O advogado de defesa Júlio de Brito informou que não haverá audiência de custódia e que um pedido de revogação da prisão de Felipe será protocolado ainda nesta semana.

Brito disse ainda que vai solicitar que a junta médica do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) realize um exame de insanidade mental em seu cliente. Recentemente, o advogado disse à reportagem que Felipe sofre de transtorno de psicose desde os 5 anos de idade.

Nenhum laudo foi apresentado até o momento.