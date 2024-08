Ipês-amarelos colorem as ruas de Goiânia; veja fotos

Na manhã desta segunda-feira (26), diversas ruas de Goiânia ficaram tomadas pelas folhas dos ipês-amarelos. Ao Daqui, o engenheiro florestal Rodrigo Carlos Batista, mestre em genética de plantas e doutor em ciências ambientais, explicou que a queda das folhas ocorre antes do período de floração. (veja as fotos no final da matéria).

"Esse processo é fundamental para a espécie concentrar a energia para produção das flores. Após a queda das folhas, surgem as flores. A ausência das folhas facilita para exposição das flores para polinização”, disse o engenheiro.

É no fim do inverno, no auge da estação seca entre junho e setembro, que as flores dos ipês desabrocham, segundo o especialista. A beleza dessas espécies é vista também em outros países da América Latina, como Bolívia, Paraguai, Peru, Venezuela, Colômbia, e México.

"O Brasil é o país onde o ipê possui maior diversidade e abundância. Elas ocorrem em quase todos os biomas, como cerrado, mata atlântica, caatinga e pantanal", descreveu o engenheiro.

Existem aproximadamente 30 especies de ipês identificadas, cuja cor das flores são diversificadas em amarelo, roxo, branco, rosa e até preto.

A Agência Municipal de Meio Ambiente de Goiânia (Amma) estima que a cidade possui uma média de 50 mil árvores de Ipês espalhadas pelo município. Veja a lista abaixo da galeria de fotos.

Veja alguns locais com Ipês em Goiânia:

Ipê Amarelo

Avenida Goiás Norte

Avenida Leste-Oeste

Av. Contorno, Centro, em frente ao estacionamento do Parque Mutirama

Rua Juíz de Fora, Jardim Ana Lúcia

Av. Araguaia, Vila Nova, próximo à Fleg

Av. Anhanguera, entre Av. Tocantins e Rua 9

Bosque dos Buritis, Setor Oeste

Ipê Branco

Rua 18-A, Setor Aeroporto

Pq. Cascavel, Jd. Atlântico

Ipê Rosa

Av. Contorno, ao lado do Pq. Mutirama

Praça do Avião, Setor Aeroporto

Praça das Mães, Centro

Cega-Machado (roxo)

Goiás Norte - próximo ao Shopping Passeio das Águas e nas proximidades da Rodoviária do Centro

Jardim Goiás Ed. JK - perto da Casa de Vidro

Avenida 85 – Próximo as casas do Exército

Rua 9 – próximo ao Shopping Bougainville

Sempre que vejo os ipês carregados de folhas, que desabrocham e depois caem no chão, resgato a memória da minha infância quando minha mãe cantarolava a canção O Ipê e o Prisioneiro, de Liu e Léo: “Meu ipê florido junto à minha cela, hoje tem altura de minha janela”