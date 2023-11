Ipasgo anuncia que não cobrará por exames de próstata em novembro

Em ação preventiva como parte do Novembro Azul, o Ipasgo anunciou que irá isentar temporariamente a coparticipação dos usuários com mais de 40 anos de idade na realização do Antígeno Prostático Específico (PSA), exame que detecta câncer de próstata. Os testes são feitos por meio de amostras de sangue e podem ser agendados em clínicas e laboratórios parceiros do Ipasgo Saúde até o dia 30 de novembro.

O exame de PSA é capaz de detectar o câncer de próstata, segunda neoplasia mais frequente entre os homens, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Dados do Ministério da Saúde revelam que, entre 2019 e 2021, o país registrou 47 mil mortes pela doença, com uma média diária de 44 mortes somente no último ano.

Assim, o objetivo da campanha, segundo o Ipasgo, é promover o acesso a exames cruciais para a saúde masculina, tendo em vista que o câncer de próstata, quando detectado em fases iniciais, apresenta altas taxas de sucesso no tratamento. De acordo com o Inca, quando diagnosticado nos estágios iniciais, as chances de recuperação chegam a 90%.

Em 2022, a iniciativa fez com que 4.021 usuários do plano de saúde realizassem o teste. Vale ressaltar que a estimativa do Inca para 2023 é que o Brasil registre cerca de 1,4 milhão de novos casos de câncer de próstata. Desses, 37.883 apenas em Goiânia.

Novembro Azul

O Novembro Azul é uma campanha realizada no mundo inteiro durante todo o mês de novembro, com o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O movimento teve origem em 2003, na Austrália, e chama a atenção não só para essa doença, mas para o cuidado com a saúde da população masculina como um todo.

Em relação ao câncer de próstata, estudos apontam que a idade é o principal fator de risco para a doença, sendo mais incidente em homens a partir dos 60 anos. Dessa forma, o Inca recomenda que os homens estejam alertas a qualquer anormalidade no corpo e procurem o serviço de saúde o mais breve possível para realizar o diagnóstico precoce.