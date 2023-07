IPCA: Queda geral de preços em Goiânia é a maior do país, influenciada pela gasolina e energia

Colaborou: Samantha Souza

Goiânia tem queda recorde no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), para o mês de junho, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE). A taxa na capital goiana ainda teve a menor variação do país e foi influenciada pelo preço da gasolina e da energia elétrica, que apresentaram redução de 5,40% e 4,83%, respectivamente.

No ano anterior, o índice na capital foi de 0,51%. Assim, o acumulado no ano, que já chegou a atingir 3,06%, cai para 2,06% no primeiro semestre de 2023. O acumulado do mesmo período no ano anterior foi de 5,56%. Em 12 meses, o índice acumula alta de 1,30%, percentual acentuadamente inferior ao registrado no período anterior (12,36%).

No Brasil, a inflação caiu 0,08%, ficando 0,31 ponto percentual abaixo da taxa de 0,23% registrada em maio. Com isso, o país teve a menor variação para o mês de junho desde 2017, quando o índice foi de -0,23%. Neste ano, o IPCA acumula alta de 2,87% e, nos últimos 12 meses, de 3,16%, abaixo dos 3,94% observados nos 12 meses anteriores. Em junho de 2022, a variação havia sido de 0,67%.

INPC

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de Goiânia teve queda de 0,86% em junho de 2023. Com isso, o índice registra variação acumulada de 1,91% em neste primeiro semestre e 1,85% nos últimos 12 meses. A variação mensal foi menor que a do IPCA goiano (-0,97%), o que indica que a queda da inflação teve menos impacto no bolso das famílias com rendimentos abaix de 5 salários mínimos.

Já o INPC do país apresentou queda de 0,10% em junho. No mês anterior, o índice havia registrado aumento de 0,36%. No ano, o INPC acumula alta de 2,69% e, nos últimos 12 meses, de 3,00%. Em junho do ano passado, a taxa foi de 0,62%.

De modo geral, os preços dos produtos alimentícios caíram 0,66% em junho e os não alimentícios subiram 0,08%, apresentando um desaceleramento em relação ao resultado de 0,43% apresentado no mês anterior. Regionalmente, doze áreas registraram queda em junho, o menor índice foi encontrado em Goiânia (-0,86%).