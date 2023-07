Iphan Goiás promove tour virtual por sítios arqueológicos

Em março deste ano, pesquisadores da PUC Goiás e de mais sete instituições do Brasil e do exterior encontraram um fóssil de quase 12 mil anos durante escavações no sítio arqueológico de Serranópolis, no sudoeste goiano, que pode ser o mais antigo já encontrado no Centro-Oeste. Nesta terça-feira (4), a partir das 13h30, a sede do Iphan Goiás promove um tour guiado com óculos de realidade virtual pelo sítio Diogo 2, onde foi encontrado o fóssil, e no Sítio das Araras, também localizado em Serranópolis.

O evento Musealização Virtual de Sítios Arqueológicos – Uma viagem com óculos 3D de Realidade Virtual e Aumentada conta com a presença de Leandro Grass, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que vem a Goiás pela primeira vez desde que assumiu o cargo. Quem recebe o presidente nacional é o novo superintendente do Iphan no Estado, Pedro Wilson Guimarães (PT), que tomará posse na quarta-feira (5) em solenidade na cidade de Goiás.

A ideia da visitação guiada usando os óculos de realidade virtual é proporcionar aos visitantes a sensação de estar no local em que as escavações vêm acontecendo desde 2021. Um dos coordenadores da pesquisa, o arqueólogo e professor da PUC Goiás, Julio Cezar Rubin de Rubin, faz uma fala no evento sobre as escavações.

A pesquisa irá avançar entre os meses de agosto e setembro, já que os pesquisadores encontraram vestígios de outro esqueleto na mesma profundidade do Jonas, que provavelmente tem a mesma idade. O esqueleto humano estava a dois metros de profundidade próximo a outros objetos históricos, como crânios de mais de um século, e ganhou o apelido em referência à música Mestre Jonas, de Sá, Rodrix e Guarabyra, que era cantarolada pelo arqueólogo que descobriu o fóssil durante as escavações.

A abertura do evento terá falas também do presidente do Iphan e do superintendente em Goiás, além do arqueólogo do instituto, Danilo Curado, e de representantes da empresa Trinus.Co, responsável pela entrega dos dez óculos 3D de realidade virtual e aumentada ao Iphan após realizar uma demonstração do uso no auditório da sede da superintendência.

Homenagens

Leandro Grass, presidente nacional do Iphan, participa, ainda, da sessão solene para a entrega da Comenda Jornalista Washington Novaes na noite desta terça-feira (4), realizada pela Assembleia Legislativa de Goiás. A cerimônia será presidida pelo deputado estadual Antônio Gomide (PT), que é presidente da Frente em Defesa do Bioma Cerrado e da Frente em Defesa da Chapada dos Veadeiros.

A comenda é concedida a personalidades e organizações que se destacaram na defesa do meio ambiente e na luta contra o desmatamento do Cerrado, além de homenagear 30 personalidades de Goiás e do Brasil, entre elas Jaime Câmara Júnior, CEO do Grupo Jaime Câmara. A homenagem é em reconhecimento pelas campanhas em favor da preservação do Cerrado e do rio Araguaia, demonstrando o comprometimento de Câmara Júnior com a causa ambiental.