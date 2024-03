IPTU e ITU em Aparecida: pagamento com 15% de desconto termina nesta sexta-feira

Os proprietários de imóveis em Aparecida de Goiânia têm até esta sexta-feira (15) para fazer o pagamento da parcela única do Imposto Sobre Propriedade Predial Urbana (IPTU) e do Imposto Territorial Urbano (ITU) com 15% de desconto. A dedução vale independentemente da forma de pagamento, seja por boleto emitido on-line ou em carnês físicos.

O imposto pode ser pago nas agências autorizadas, lotéricas, internet banking, pix e cartão de crédito, segundo a prefeitura.

Para emitir o carnê do IPTU ou do ITU, basta acessar o site da prefeitura, selecionar na aba “Serviços ao Cidadão” e, por último, clicar na opção “Etapas para imprimir seu IPTU ou ITU”. Já aqueles que preferem emitir presencialmente, a prefeitura disponibiliza dez locais para realizar o serviço (confira ao final do texto os locais de atendimento).

De acordo com a prefeitura, o IPTU ou ITU também pode ser parcelado em até dez vezes, sendo parcelas iguais e consecutivas. Nesta modalidade de pagamento, é necessário pagar a primeira parcela até sexta (15), e a última até o dia 16 de dezembro, no entanto, sem desconto.

Caso não haja o pagamento do IPTU ou ITU, o proprietário será inscrito como devedor na Dívida Ativa e nos órgãos de proteção ao crédito, podendo ser levado a protesto e à execução fiscal, conforme a prefeitura.

Isenção

Até sexta-feira é possível solicitar a isenção da taxa para o pagamento do imposto. Podem solicitar a isenção, aposentados, pensionistas e beneficiados pela Prestação Continuada (BPC) que atendem a alguns critérios como:

Possuir apenas um imóvel, local destinado à sua residência, área do terreno deverá ser igual ou inferior a 500 metros quadrados (m²), área construída deverá ser igual ou inferior a 120 m² e renda familiar mensal de no máximo dois salários mínimos.

Além destas, são consideradas isentas as áreas de reserva florestal e as de proteção ambiental geridas por órgãos municipais. Conforme a prefeitura, precisam requerer a isenção até o último dia útil do exercício anterior.

Confira os locais de atendimento presencial para emissão do IPTU ou ITU:

SAC CIDADE ADMINISTRATIVA

Rua Gervásio Pinheiro, APM, Térreo, Residencial Solar Central Park

Telefone: 3238-7202

Horário de atendimento: 8h às 17h30

SAC CENTRO

Rua João Batista de Toledo, nº 16, Centro de Aparecida

Telefone: 3545-5955

Horário de atendimento: 8h às 17h30

SAC VEIGA JARDIM

Avenida Desembargador Eládio de Amorim, APM , Lote 07, Parque Veiga Jardim

Horário de atendimento: 8h às 17h30

SAC POLO EMPRESARIAL GOIÁS

Rua 01 esquina c/Eixo Primário, Qd.03, Lt. 13 e 14, Polo Empresarial

Telefone: 99292-1922

Horário de atendimento: 8h às 17h30

SAC PARQUE FLAMBOYANT

Praça CEU, Parque Flamboyant

Telefone: 3545-4700

Horário de atendimento: 8h às 17h30

SAC CIDADE LIVRE

Av. Independência, Qd. 02, Lt. 03, Cidade Livre

Telefone: 3283-8076

Horário de atendimento: 8h às 17h30

SAC VILA BRASÍLIA

Av. São Paulo, Qd. 42, Lt. 14, Sala 01, Jardim das Esmeraldas

Telefone: 3545-5802

Horário de atendimento: 8h às 17h30

VAPT-VUPT Garavelo Shopping

Avenida Igualdade, Setor Garavelo

Horário de atendimento: 8h às 17h (necessário agendamento)

VAPT-VUPT Buriti Shopping

Av. Rio Verde, Quadra 102, Lote A, Vila São Tomás

Telefone: 3545-5840

Horário de atendimento: 8h às 17h (necessário agendamento)

VAPT-VUPT Araguaia Shopping

Rua 44, nº 399, Setor Ferroviário, Goiânia

Telefone: 3225-5559

Horário de atendimento: 8h às 17h (necessário agendamento)