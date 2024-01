IPTU Goiânia: Prefeitura deve disponibilizar boletos no site nesta semana; veja calendário

A partir desta quarta-feira (3), os goianienses poderão acessar o boleto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) por meio do site da Prefeitura de Goiânia. Para ter acesso ao boleto, o contribuinte deverá contar com o número da inscrição cadastral do imóvel.

Para além do acesso online, a Prefeitura de Goiânia informou que está concluindo a impressão dos carnês do IPTU para o exercício do ano de 2024. Segundo a Prefeitura, os contribuintes devem receber os documentos emitidos pela Secretaria Municipal de Finanças a partir da segunda quinzena do mês de janeiro.

De acordo com o secretário municipal de Finanças da capital, Vinícius Henrique Alves, a previsão é de que todos os carnês de IPTU sejam entregues até o dia 15 de fevereiro. Já em relação ao Imposto Territorial Urbano (ITU), as guias de pagamento devem ser emitidas através do site da Prefeitura.

Cronograma

Conforme o cronograma elaborado pelo município, a população poderá realizar o pagamento à vista, com desconto de 10%, no dia 20 de fevereiro de 2024. A data também é o limite para aderir ao parcelamento, que poderá ser feito em até 11 vezes, com a última parcela para o dia 20 de dezembro de 2024. Segundo a Prefeitura, os imóveis com valor venal de até R$ 157 mil são isentos do pagamento do imposto, se enquadrando no programa IPTU Social.

Confira o calendário de pagamento do IPTU 2024:

1ª parcela ou cota única: vencimento em 20 de fevereiro

2ª parcela: vencimento em 20 de março

3ª parcela: vencimento em 22 de abril

4ª parcela: vencimento em 20 de maio

5ª parcela: vencimento em 20 de junho

6ª parcela: vencimento em 22 de julho

7ª parcela: vencimento em 20 de agosto

8ª parcela: vencimento em 20 de setembro

9ª parcela: vencimento em 21 de outubro

10ª parcela: vencimento em 20 de novembro

11ª parcela: vencimento em 20 de dezembro