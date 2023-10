IPVA 2023 em Goiás: imposto de 1,1 milhão de veículos vence nos próximos dias; veja prazos

O vencimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deste ano para 1.164.727 veículos licenciados em Goiás termina nos próximos dias. Para veículos com final de placa 3, o prazo encerra na próxima segunda-feira (9).

Os demais grupos, placas com final 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, seguem para o pagamento da 10ª parcela até o dia 20 deste mês, conforme a sequência de datas-limite informadas no calendário abaixo.

Tanto os contribuintes que optaram pela cota única quanto os que parcelaram o imposto precisam acessar o site do Detran-GO e emitir apenas a cota única, que contém o valor residual. O boleto também pode ser acessado pelo aplicativo Detran GO ON.

A Alice (assistente virtual do Detran pelo WhatsApp) pode esclarecer dúvidas sobre todos os serviços referentes ao IPVA, por meio do número (62) 99427-9777.

Após o vencimento

Os donos de veículos com final de placa 1 e 2 tiveram até setembro para quitar o imposto em dia. Para pagamento após a data de vencimento, se o IPVA não estiver mais disponível no site do Detran, basta acessar o site da Secretaria da Economia, acessar o link IPVA, clicar em Débitos, informar a placa e o Renavam e emitir o Documento de Arrecadação.

Além de pagar juros e multa, o contribuinte devedor perde o direito a benefícios concedidos pelo governo estadual, como o desconto de até 10% para inscritos no Programa Nota Fiscal Goiana e a redução de 50% para automóvel 1.0.

Golpe via Pix

Nos últimos 90 dias, a Ouvidoria do Detran-GO recebeu reclamações de 38 cidadãos que foram vítimas de golpes envolvendo cobrança de IPVA via Pix. Os proprietários de veículos são contatados pelo Whatsapp e também por e-mail com oferta de descontos de até 40% caso quitem o imposto e a taxa por esta modalidade de pagamento.

No entanto, o orgão alerta os usuários que em Goiás não há a possibilidade de pagamento de tributos e taxas via Pix. As formas de pagamento aceitas, no momento, são por boleto bancário ou Documento Único de Arrecadação (DUA), que devem ser acessados diretamente no aplicativo Detran GO ON ou no site do Detran.

Os condutores e proprietários de veículos que foram vítimas desse tipo de crime devem realizar boletim de ocorrência na Polícia Civil e também podem registrar denúncia na Ouvidoria do órgão, em formato on-line, pelo link Portal Expresso. Para auxiliar o cidadão goiano, o Detran-GO tem emitido alertas frequentes sobre essa modalidade de golpe.