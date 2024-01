IPVA 2024: Primeira parcela vence esta semana

O vencimento da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024 em Goiás começou nesta semana. Segundo o governo, as placas de final 6 tinha o prazo para segunda-feira (22). Nos dias seguintes, é a vez dos finais 7 (23/01), 8 (24/01) e 9 (25/01). Já na sexta-feira (26) termina o prazo para a placa final 0.

Para emitir o boleto da parcela, o contribuinte deve acessar o site do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) ou utilizar o aplicativo Detran GO ON. De acordo com o governo, para finais 1 e 2, é possível dividir o IPVA em nove vezes, entre janeiro e setembro.

Já nos outros casos, o número de parcelas sobe para dez, entre janeiro e outubro. O calendário de vencimentos completo está disponível no site da Secretaria da Economia. .

Opções de pagamento

O parcelamento do imposto é uma das três formas de pagamento oferecidas aos proprietários de veículos. Em 2024, o contribuinte também teve a opção de pagar o IPVA em parcela única até 19 de janeiro, com desconto de 7% à vista. Já aqueles que preferirem quitar a cota única no final do calendário devem ficar atentos às datas, em setembro e outubro.

Recebem redução de 50% no IPVA os automóveis de até mil cilindradas e motocicletas de até 125 cilindradas, desde que os proprietários não tenham cometido infração de trânsito e estejam com o licenciamento em dia. Os inscritos no Programa Nota Fiscal Goiana também podem ter entre 5% e 10% de desconto no imposto.