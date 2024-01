IPVA 2024: Veja quais os veículos mais caros e os mais baratos em Goiás

Enquanto muitos motoristas de carros comuns estão “freando os gastos” para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024, donos de veículos de luxo vão desembolsar até R$ 688 mil para ficar em dia com o tributo em Goiás.

O IPVA 2024 em Goiás reserva uma posição de destaque para a Ferrari Daytona SP3, ano 2023. Com um custo impressionante de R$ 688 mil, o superesportivo avaliado em R$ 18,3 milhões é o modelo com o IPVA mais caro do estado a ser pago.

A Daytona SP3 é integrante da série 'Icona', cuja inspiração é nos modelos 330 P3/4, que dominaram as pistas de competição na segunda metade da década de 1960.

Em termos de números, a Daytona SP3 acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,85 segundos. Já a velocidade máxima ultrapassa os 340 km/h. O modelo superesportivo feito pela 'Casa de Maranello' é equipado com um motor V12 de 840 cv de potência máxima.

Top-5 carros mais caros

Além da Ferrari Daytona SP3, completam o top-5 dos carros mais caros de Goiás, os seguintes modelos: McLaren Senna Coupe 2019, McLaren 765LT Spider 2022, Lamborghini Aventador Ultimae Roadster 2022 e Ferrari SF90 Spider 2022.

O McLaren Senna Coupe, avaliado em R$ 8.611.560, deverá pagar um IPVA de R$ 322.933.

O superesportivo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,8 segundos. Já a velocidade máxima chega aos 340 km/h. O modelo é equipado com um motor V8 de 800 cv de potência.

O McLaren 765LT Spider 2022, avaliado em R$ 8.215.672, deverá pagar um IPVA no valor de R$ 308.087.

O carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,8 segundos. Já a velocidade máxima chega aos 332 km/h. O modelo superesportivo é equipado com um motor V8 de 765 cv de potência.

A Lamborghini Aventador Ultimae Roadster 2022, avaliado em R$ 8.159.408, deverá pagar um IPVA de R$ 305.977.

O superesportivo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,9 segundos. Já a velocidade máxima chega aos 355 km/h. O modelo é equipado com um motor V12 de 780 cv de potência.

A Ferrari SF90 Spider 2022, avaliada em R$ 7.663.071, deverá pagar um IPVA no valor de R$ 287.365.

O carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,5 segundos. Já a velocidade máxima chega aos 340 km/h. O modelo superesportivo é equipado com um motor V8 biturbo de 780 cv de potência.

Top-3 veículos mais baratos

Os três veículos com o IPVA 2024 mais barato em Goiás são: a moto IMB/BPS, modelo 2010, avaliada em R$ 1.184 (o valor do IPVA será de R$ 35,52); a moto Huari/Marva 50cc, modelo 2010, avaliada em R$ 1.199 e uma Scooter Elétrica da Kin Motors 3500W, modelo 2011, avaliada em R$ 1.253.

Os valores de todos os carros registrados em Goiás estão disponíveis no site da Secretaria da Economia.

IPVA 2024

O calendário para pagamento do IPVA e do licenciamento de veículos automotores adquiridos ou desembaraçados de 2024, sofreu mudança em Goiás. Entre as alterações, está o prazo de pagamento da parcela única com desconto de 7%, que foi estendido para o dia 9 de janeiro.

O IPVA em Goiás pode ser pago em até 10 parcelas ou à vista. O boleto deve ser emitido pela internet no aplicativo do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) ou nas unidades do Vapt Vupt.

Para o pagamento à vista, em uma única parcela, está previsto o desconto de 7%. Já quem optar por parcelar, pode dividir em até nove vezes o pagamento referente a placas de final 1 e 2 e até 10 vezes para finais de 3 a 0.

Já o calendário para quem optar pelo parcelamento, que não tem o desconto, foi alterado para todas as placas. Antes o pagamento iniciava no dia 8 de janeiro e agora começa no dia 15, indo até o dia 26 do mesmo mês, conforme o final da placa.

Apesar das mudanças no pagamento da parcela única e da primeira parcela, o restante dos prazos, a partir da segunda parcela, permanecem os mesmos