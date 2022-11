Iris de Araújo recebe alta da UTI, e família comemora

A ex-deputada federal, Iris de Araújo Rezende Machado, teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na manhã desta terça-feira (22). A ex-primeira-dama, que tem 79 anos, está internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, desde o dia 14 de novembro.

De acordo com o boletim médico desta terça-feira (22) divulgado pela unidade, Iris de Araújo foi transferida para uma unidade de clínica médica. “Apresenta uma evolução clínica favorável, está consciente e sem uso de oxigênio suplementar”, informaram à imprensa e família.

A filha da ex-deputada, Ana Paula Craveiro, fez uma publicação nas redes sociais para comemorar a alta da mãe da UTI. “Quero em meu nome e de minha família agradecer a todos pelas orações e mensagens de apoio e carinho que temos recebido. Grata à Deus e a todos vocês sempre”, escreveu.

Internação

Iris de Araújo foi internada no dia 14 de novembro devido uma infecção bacteriana nos rins (pielonefrite), que evoluiu com síndrome da angústia respiratória aguda (SARA). Na ocasião, Ana Paula também acalmou familiares e amigos dizendo que já havia pequenos sinais de melhora.

A internação ocorreu cinco dias após a missa em memória de Iris Rezende, ex-prefeito e ex-governador, realizada no último dia 9. No dia anterior, ela havia participado da inauguração do busto de Iris na Assembleia Legislativa de Goiás.