Iris de Araujo recebe alta após 15 dias internada

A ex-deputada federal, Iris de Araújo Rezende Machado, de 79 anos, deixou o hospital na manhã desta terça-feira (29). A ex-primeira-dama estava internada no Hospital Insraelita Albert Einstein, em Goiânia, desde o dia 14 de novembro após uma infecção bacteriana nos rins (pielonefrite), que evoluiu com síndrome da angústia respiratória aguda (SARA).

A informação foi divulgada pela própria unidade por meio do boletim médico. Inicialmente, Iris foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, porém a família sempre compartilhou nas redes sociais que a ex-deputada federal já apresentava “pequenos sinais de melhora”.



Iris deixou a UTI há uma semana, no dia 22 de novembro. Na ocasião, o hospital informou que ela havia iniciado as atividades de fisioterapia na unidade de Clínica Médica e que estava consciente, sem uso de oxigênio suplementar e com quadro de estabilidade clínica.