Irmã comemora reencontro após soltura de goianas que tiveram malas trocadas com droga

A irmã de Kátyna Baía, goiana presa junto com a companheira Jeanne Paolini por ter as malas trocadas por bagagem com droga, na Alemanha, celebrou a liberdade concedida à dupla, após mais de 30 dias de prisão. Nas redes sociais, Lorena Baía compartilhou registros do reencontro e afirmou que a justiça de Deus não falha.

Na publicação, Lorena também afirmou que o coração dela só tem espaço para gratidão e que “Deus é fiel, sua justiça não falha”. Na sequência, ela contou como foi a chegada dela, da mãe de Jeanne e da advogada das goianas, Luna Provázio à Alemanha.

“Chegar à Alemanha na companhia da brilhante e incansável advogada Luna, e da Valéria, no dia em que foi reconhecida a inocência da Kátyna e da Jeanne e feita a soltura delas foi providência divina!"

Lorena Baía relatou que, assim que chegaram na Alemanha, as três foram acolhidas pela equipe do Consulado.

“Que alegria! Que benção! Aqui fomos acolhidas com muito afeto e segurança pela equipe do Consulado. Agradeço ao Embaixador Alexandre Vidal Porto por nos abrir as portas de sua casa.” destacou.

Ela também agradeceu o apoio que a irmã e a companheira receberam no período em que estiveram presos. “Aos que se uniram a nós pela fé, nessa rede de amor e solidariedade recebam o nosso abraço carregado de gratidão!”, completou.