Irmã de passageiro morto em acidente no viaduto da T-63 conta que ele estava no primeiro emprego: "E

A irmã de David Antunes Galvão, de 21 anos, que morreu ao ser atingido por um carro no viaduto da T-63, contou ao O POPULAR que o irmão estava no primeiro emprego e trabalhava como garçom em um restaurante de Goiânia. Segundo Isabela Galvão, David teria chamado uma motocicleta por aplicativo para voltar para casa após o expediente, como costumava fazer todos os dias.

Ele tinha costume de pegar [moto por aplicativo], porque não tinha outra forma de vir embora. Começou a trabalhar em um restaurante há pouco mais de um mês. Ele era muito sonhador", explicou.

Isabela disse que o irmão entrava às 15h no restaurante e saia por volta das 23h. No entanto, na noite desta quinta-feira (20), após seguir viagem com o motociclista de aplicativo Leandro Fernandes Pires, de 23 anos, os dois foram atingidos por um carro em alta velocidade e arremessados para o outro lado da pista. David e Leandro morreram no local.

Acidente com dois carros e duas motos

De acordo com a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), um carro que seguia em alta velocidade no sentido Setor Pedro Ludovico atingiu duas motos, em uma delas estava David e Leandro. Na outra moto estavam duas mulheres que foram socorridas e levadas para o hospital. Uma delas estava com uma fratura no fêmur.

À TV Anhanguera, o delegado responsável pelo caso, Hellyton Carvalho, disse que o motorista relatou ter sido fechado por outro carro e quando tentou desviar perdeu o controle da direção. Ele disse ainda que só percebeu a batida quando os airbags foram acionados.

Os motoristas dos dois carros envolvidos foram submetidos ao teste do bafômetro. Ambos tiveram resultado negativo. A Polícia Civil investiga o caso.

Posicionamento

O motociclista Leandro Fernandes Pires, de 23 anos, trabalhava com viagens pelo aplicativo 99. Por meio de nota, a empresa informou que tem buscado contato com os familiares das vítimas para oferecer o suporte e acolhimento, incluindo o acionamento do seguro.

"A 99 lamenta profundamente o acidente que resultou na morte do motociclista Leandro Fernando Pires e do passageiro David Antunes Galvão. Desde que tomamos conhecimento do ocorrido, uma equipe tem buscado contato com os familiares das vítimas para oferecer todo o suporte e acolhimento necessários, incluindo o acionamento do seguro. A empresa se coloca à disposição para colaborar com as investigações das autoridades".