Irmão de influencer atacada com facão diz que ex-namorado já havia tentado matá-la quando ela morava

O irmão da influenciadora Daniele Gonçalves contou, em entrevista exclusiva ao Jornal O POPULAR, que Gabriel Augusto Bermudes, o ex-namorado da mulher, já havia tentado matá-la ainda em Goiânia. Diego Gonçalves, o irmão da influenciadora que foi atacada com golpes de facão na terça-feira (9), afirma que as perseguições se tornaram recorrentes após o fim do relacionamento entre o suspeito e Daniele.

Leoneide Cavalcante, mãe da vítima, disse que a filha, de 32 anos, havia voltado para Londrina (PR), no final do ano passado, e que vivia um momento feliz. Antes disso, a influenciadora morava na capital goiana, já por mais de cinco anos. Diego, irmão de Dani (como é conhecida nas redes sociais), revelou que o ex-companheiro já havia a agredido antes de seu retorno ao Paraná. “Ele foi para Goiânia, ele tentou matar ela em Goiânia”, disse.

O irmão da vítima revelou, inclusive, que foi o próprio suspeito quem comprou a passagem de volta de Dani para o Paraná. Diego afirmou que Gabriel sabia do horário de volta da ex-namorada e que tentaria pegá-la ainda no aeroporto. “Para mim, ele já estava premeditando pegar ela no aeroporto e sumir com a minha irmã”, concluiu.

Diego compartilhou que, por insistência da mãe, foi ele quem buscou Dani no aeroporto. A partir disso, o irmão da vítima relata que o ex-companheiro da influenciadora começou a segui-la em seu trabalho.

Entenda o caso

Na terça-feira (9), a influenciadora Dani Gonçalves foi atacada com golpes de facão dentro do seu carro, na porta de casa, quando voltava do trabalho. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da influenciadora, Gabriel Augusto Bermudes.

Até o fim de 2022, a influenciadora morava em Goiânia e, desde então, segundo informações da família, Dani já havia sido agredida, perseguida e ameaçada pelo ex-namorado. Mesmo após seu retorno para Londrina, para a casa da mãe, as perseguições contra Dani continuaram. Nesta semana, a violência atingiu seu ápice.

Com golpes de facão, o suspeito teria acertado o rosto da vítima e quase decepado seu braço. Agora, Dani Gonçalves permanece internada na UTI de um hospital de Londrina.

A mãe e o irmão da influenciadora compartilharam um pouco sobre o ataque desta semana. “Ele trocou o carro, porque ele andava com um Corolla e aqui ele apareceu com uma Montana”, afirma Diego Gonçalves. “Ele quase decepou o braço da minha filha. Ela me disse que, na hora, só pediu pra Deus não deixar ela morrer”, afirmou Leoneide.

Em Goiânia, o ataque à Dani causou comoção de algumas celebridades. A deputada federal Silvye Alves e a influenciadora Virgínia Fonseca usaram seus perfis para denunciar o agressor.

Prisão

Gabriel, o ex-companheiro da influenciadora, foi preso na tarde desta quinta-feira (11). O advogado João Batista Cardoso, que defende o suspeito, argumentou, à reportagem do site G1 Paraná, que o rapaz tem surtos psicóticos e, por isso, apresenta um comportamento agressivo. A defesa afirmou ainda que vai pedir à Justiça a transferência dele para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

“Ele já esteve internado em tratamento, inclusive encaminhamos laudos à polícia comprovando esses problemas. Em relacionamentos passados, ele se apaixona, mas não admite o término. Não precisa ficar trancado em uma cadeia, mas de tratamento psicológico em estabelecimento penal adequado, como é o caso do Complexo Médico Penal”.