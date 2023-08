Irmão dos cantores Matheus e Kauan é preso suspeito de tentar matar primo da ex em Goiás

O irmão da dupla Matheus e Kauan, Marcos Vinicius Aleixo Pinto, de 29 anos, foi preso nesta sexta-feira (11), em Itapuranga, na região central do estado. De acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de tentar matar o primo da ex-mulher.

O Daqui não conseguiu localizar a defesa de Marcos Vinicius Aleixo Pinto até a última atualização desta matéria. Também solicitou por e-mail um posicionamento da assessoria da dupla sertaneja e aguarda retorno.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a ex-mulher do cantor relatou que saía da residência de Marcos Vinicius, com o filho de três anos, quando Marcos Vinicius subitamente pegou uma faca e desferiu um golpe nas costas do lado esquerdo do primo dela.

Na sequência, segundo a PM, Marcos Vinicius teria fugido do local. A ex-mulher dele e o primo foram para o Hospital Municipal de Itapuranga. Após, a PM foi chamada e iniciou as buscas pelo suspeito. Marcos Vinicius foi localizado na zona rural de Itapuranga. Com ele, a PM apreendeu uma porção de maconha.

Segundo informou Giovana Sas Piloto, delegada à frente do caso, o primo da ex-mulher está fora de perigo.