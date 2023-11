Irmãos de 7 anos e de 2 meses são resgatados desnutridos dentro de casa em Aparecida de Goiânia

Dois irmãos, de 7 anos e de 2 meses, foram resgatados pela Polícia Militar (PM) com sinais de desnutrição grave, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. O maior dos meninos tem deficiência e foi encontrado sozinho dentro de uma casa no Setor Nova Olinda. Um casal, que seria os pais das crianças, foi preso.

"Aparentemente de sete anos está muito desnutrida, ela não anda, ela não fala”, contou a Conselheira Tutelar Célia Maria de Souza.

De acordo com os policiais, o caso ocorreu na madrugada de domingo (12). Na ocasião, os militares receberam a denúncia de que uma criança teria sido vítima de abandono. Ao apurarem o fato, eles localizaram um homem e uma mulher bêbados em frente a uma distribuidora de bebidas. Com eles, estava um bebê de apenas dois meses em um carrinho.

Durante a abordagem, o casal, segundo a PM, contou que eles teriam deixado uma outra criança, que necessita de cuidados especiais, sozinha em casa. Os policiais foram até o local e encontraram o menino, conforme o relato, “abandonada, em condições sub-humanas, em um quarto escuro, com sinais de desnutrição”.

“Imediatamente foi acionado o Conselho Tutelar, que prontamente atendeu a ocorrência e acolheu as crianças”, diz o relato da PM.

De acordo com a Conselheira Tutelar Célia Maria de Souza, a mãe das crianças contou que o menino nasceu com falta de oxigênio no cérebro e que, por isso, não anda ou fala. A mulher ainda relatou que a criança não recebe tratamento médico.

O homem e a mulher foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia e autuados em flagrante por abandono de incapaz e maus-tratos. Já as crianças foram levadas para um abrigo do município, onde até a tarde desta segunda-feira (13), recebem cuidados especiais. O caso será investigado pela Polícia Civil.