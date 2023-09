Irmãos recebem alta após avós morrerem em acidente que envolveu 18 veículos na BR-414

Os irmãos Luiz Augusto (5 meses) e Davi Lucas (3 anos) que se envolveram no acidente na BR-414, entre Anápolis e Abadiânia, receberam alta nesta terça-feira (26). Inicialmente, eles foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica Doutor Lineu Gonzaga Jaime, em Anápolis, e depois transferidos para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

De acordo com familiares ouvidos pelo g1, as crianças estavam no carro dos avós maternos Lucivânia Marcelino (48 anos) e Valdemir Tibúrcio (52 anos), ambos de Iporá, que morreram no acidente. O engavetamento na rodovia deixou quatro mortos e 16 feridos.

Nove sobreviventes foram encaminhados para o Hospital Estadual de Anápolis Doutor Henrique Santillo (Heana). De acordo com o último boletim divulgado na manhã desta terça pela unidade de saúde, seis pessoas receberam alta e três continuam internadas.

Uma mulher de 74 anos, que mora Anápolis, segue na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para tratar uma contusão no pulmão. Até o momento, ela recebe suplementação de oxigênio e está clinicamente estável, de acordo com o boletim.

Um homem de 44 anos, residente de Cocalzinho de Goiás, precisará ser transferido para realizar uma cirurgia no colo do fêmur devido à alta complexidade do procedimento, apontou o hospital.

Outra mulher de 23 anos, moradora de Niquelândia, teve uma fratura no braço e necessitará de cirugia, mas pediu para ser transferida por possuir plano de saúde. Um homem de 65 anos, que morava em Anápolis, chegou no hospital ainda com vida, mas morreu na tarde da última segunda-feira.

Acidente

O acidente aconteceu na segunda-feira (25) e envolveu três caminhões e 15 carros. Até o momento, foram confirmadas quatro mortes, sendo uma criança, e outras 18 pessoas ficaram gravemente feridas, segundo o Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu).O trecho precisou ser completamente interditado por horas.

Segundo informações preliminares, o caminhão que provocou o engavetamento estava acima da velocidade máxima permitida na rodovia. Os peritos explicaram à TV Anhanguera que o tacógrafo do caminhão marcou mais de 100 quilômetros por hora (Km/h). O limite da via é de 80 Km/h.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já tinha informado que o motorista do caminhão alegou ter perdido os freios. Ainda de acordo com a polícia, ele fez teste do bafômetro e o resultado foi negativo para embriaguez.

As vítimas que morreram na batida identificadas até o momento são: Maria Flor, 6 anos, de Niquelândia; Lucivânia Marcelino, 48 anos, de Iporá; Valdemir Tibúrcio, 52 anos, de Iporá; e Hermes Avelino, 65 anos, de Anápolis.