Itambé é multada em R$ 260 mil após vazamento de amônia provocada por caminhão que tombou

Após o vazamento de amônia nesta sexta-feira (28) na fábrica da Itambé Alimentos, em Goiânia, a prefeitura de Goiânia, por meio da Fiscalização Ambiental da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), multou a empresa em R$ 260 mil. O acidente foi provocado por um caminhão que tombou nas dependências da firma e provocou o vazamento do material por alguns minutos.

A empresa fica localizada no Jardim Novo Mundo, próximo à Escola Municipal João Crisóstomo Rosa. No momento do acidente, que aconteceu no final da manhã, estudantes e funcionários da escola que fica próxima à empresa relataram mal-estar, causado pela inalação do material químico. A Defesa Civil da Guarda Civil Metropolitana (GCM) se deslocou ao local e, como medida de prevenção, recomendou a paralisação das atividades na unidade, que funciona em tempo integral. Representantes da Secretaria Municipal de Educação (SME) também estiveram presentes no local para prestar auxílio.

Um vídeo feito após o acidente mostra o caminhão guindaste com as rodas fora do chão e o guindaste caído sobre o telhado da fábrica. Em nota, a Lactalis do Brasil, que administra a Itambé, informou que a produção foi temporariamente interrompida (leia a nota abaixo). “Os danos materiais à unidade já estão em reparo para que, em breve, a situação seja normalizada”, afirmam.

Os Bombeiros não souberam informar se o motorista estava no caminhão no momento do acidente. “Uma vítima inalou o produto, ficou inconsciente e foi encaminhada pela empresa para o Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS), no Parque das Amendoeiras, onde ficou aos cuidados médicos”, afirma.

O diretor de Fiscalização da Amma, Renato Medeiros, explicou que, no final da tarde desta sexta-feira (28), o cheiro estava quase nulo. “Agora a empresa será responsabilizada pelo acidente, uma vez que ela deve garantir a segurança ambiental nas suas operações”, explica Renato.

Confira a nota na íntegra

A Lactalis do Brasil informa que, na manhã desta sexta-feira (28/04), ocorreu tombamento acidental de um caminhão no acesso à fábrica da Itambé, em Goiânia (GO). No acidente, houve dano à tubulação de amônia da unidade, resultando em um vazamento limitado e que, rapidamente, foi estancado. Os funcionários que estavam nas imediações foram atendidos e o Corpo de Bombeiros acionado.

Em função do episódio, a produção foi temporariamente interrompida. Os danos materiais à unidade já estão em reparo para que, em breve, a situação seja normalizada.