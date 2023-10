Itauçu é sede do 1º Festival Gastronômico na Rota dos Salgados

CATARINA LIMA

Famosa por suas lanchonetes de beira de estrada, Itauçu agora irá sediar o 1º Festival Gastronômico na Rota dos Salgados, que acontecerá nesta sexta-feira e no sábado (13 e 14), a partir das 17 horas, na Praça da Prefeitura. Com comida, bebida e atrações culturais, o evento tem como atração principal o show da Banda Falamansa.

Itauçu está situada na rodovia GO-070 e recebe, diariamente, milhares de viajantes que procuram um salgado quentinho. Entre os mais famosos estão o disco de carne e a pizza de sardinha. Fritos ou assados, recheados com carne bovina, frango, queijo, embutidos ou legumes, os salgados são uma ótima pedida para os que procuram um lanche rápido e saboroso.

Para o evento, vários quiosques serão instalados na Praça da Prefeitura. Além dos tradicionais salgados, outros petiscos serão servidos como rodela de torresmo, sanduíche de carne de lata, tortas caseiras salgadas e doces, queijos, mel, doce de frutas em compotas, doce de leite mole e duro, frios e vinho, sucos, chope artesanal e bolinho de cevada, serão ofertados. O “grosope” um prato a base de arroz com tudo dentro, exclusivo da cozinha itauaçuense, também estará presente.

Uma das lanchonetes mais famosas de Itauçu, a Porta Aberta, fará parte do festival. A lanchonete, criada em 1975, foi pioneira no município de Itauçu. Ela está situada na principal rota do Araguaia na rodovia GO-070, a 70km de Goiânia. De acordo com Renata Viana, gerente do estabelecimento, os lanches mais procurados da casa são o disco de carne com queijo, a pizza de sardinha, a esfiha de carne e o enroladinho de queijo. Os valores dos salgados variam de 8 a 10 reais e servem uma pessoa.

Para o festival, a lanchonete desenvolveu um salgado especial: a coxapa. O salgado foi inspirado na coxinha tradicional da casa mas é partida ao meio e frita depois de acrescentar uma generosa camada de catupiry à receita. Em seguida, a coxinha vai para a chapa e o catupiry fica cremoso por dentro com uma crosta gratinada por fora. O salgado é individual e custa 10 reais.

O restaurante/lanchonete Big House também entrou para a festa. A lanchonete é a mais nova da rota mas já é muito querida pelos itauçuenses. Os salgados mais procurados da casa são o pastelão de carne, a esfiha de carne com gueroba e o disco, que custam 7 reais cada.

Para o festival, a casa desenvolveu três salgados e pratos especiais. O hambúrguer em formato de salgado será a aposta da casa para inovar. O petisco é um hambúrguer de carne envolto em massa de salgado acompanhado de presunto, mussarela e molho de tomate. O salgado custará 7 reais e é uma porção individual. A casa também vai apostar na costela desossada e desfiada, assada na brasa. A costela leva dois dias para ser preparada e é marinada no tempero. Ela é servida fatiada e acompanha mandioca cozida. A porção é individual e custa 12 reais.

A casa também vai apostar numa releitura do torresmo: O torresmo de rolo. A receita é feita com uma manta de toicinho de barriga e depois a carne é enrolada e amarrada com barbante. Em seguida ele é assado no forno, resfriado e frito, resultando num torresmo macio por dentro e crocante por fora. Serão servidas duas rodelas de torresmo acompanhadas de mandioca cozida, no valor de 12 reais.



Atrações culturais

Além da programação gastronômica, o festival oferecerá outras atrações culturais. A programação de sexta-feira (13) será recheada de manifestações culturais regionais: Folia de Reis, Catira e Congada. Os fãs de música também poderão curtir os shows de Movimento Gospel e Marco Nunes a partir das 17 horas. Também vai acontecer a aula show com os chefs de cozinha Junior Marinho e Mariana Rodrigues, com criações sugestivas, dicas de preparo e apresentação de receitas autorais. A noite de sexta termina com os show do cantor Pádua, às 22 horas.

No sábado (14), a programação contará com aula show de gastronomia a partir das 19h30, e em seguida as apresentações musicais de Wesley Nunes, The Band! e a Banda Falamansa.



(Catarina Lima é estagiária do GJC em convênio com a PUC Goiás)