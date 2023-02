Jardim América vai ter novas alterações no trânsito; veja o que muda

Os motoristas que trafegam em toda a região do Setor Jardim América devem ficar atentos a modificações nos sentidos das ruas, proibição de estacionamento e instalação de semáforos que já passam a valer nesta quarta-feira (1º). O anúncio foi feito na terça-feira (31) pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), mas os detalhes e explicações dos motivos que levaram às alterações no tráfego só serão repassadas ao longo da manhã desta quarta. Essa é a segunda etapa do projeto de remodelação de tráfego no bairro realizado pela gestão municipal.

A primeira etapa tornaram como sentido único as ruas C-148 (norte-sul) e C-149 (sul-norte, que ainda recebeu uma ciclofaixa em toda sua extensão e a proibição de estacionamento para a passagem dos ciclistas). No começo deste mês, a reportagem esteve no local e verificou, junto a moradores e comerciantes, que a ciclovia era pouco utilizada pela população, o que leva a reclamações pela retirada das vagas para que os carros parassem, especialmente dos lojistas. Com relação à mobilidade, o sentido único foi percebido como uma melhoria pela maior parte dos cidadãos.

Para esta segunda etapa, a princípio, dez ruas ou avenidas sofrerão mudanças, como a Avenida C-233, que passa a ser de sentido único da Praça Wilson Sales (Nova Suíça) para a Avenida T-9. No projeto, não está inclusa a construção de uma nova via para ciclistas, mas haverá proibição de estacionamento em algumas destas ruas. A SMM ainda não divulgou em quais locais serão proibidas as paradas dos veículos. Ressalta-se que entre as ruas que sofrerão alterações há locais com escolas, igrejas, supermercados e outros comércios, o que pode resultar em reclamações de motoristas no caso de não ter onde estacionar.

Aumento da capacidade de fluxo

Sobre a Avenida C-233, a intenção é aumentar a capacidade de fluxo de veículos na via, que até então era de sentido duplo. Com isso, a Avenida C-233 servirá como ligação dos motoristas que estão na Avenida T-63 e desejam chegar até a T-9. Este percurso será feito com a organização de três cruzamentos semaforizados, sendo um já logo após a Praça Wilson Sales, que já existe atualmente, assim como com a própria T-9. O terceiro será com a Rua C-238, que é onde fica a praça do Ginásio de Esportes do bairro. Quem quiser fazer o sentido inverso nessa região, ou seja, da Avenida T-9 para a T-63, terá como opção a Avenida C-182.

Essa via também está na lista daquelas que terão alteração de sentido, com o fim da mão dupla. A diferença é que ela servirá como binário da Avenida C-233, ou seja, como esta serve a quem sai da T-63 para chegar na T-9 (sul-norte), a C-182 funciona para levar o tráfego da T-9 para a T-63 (norte-sul). O acesso ocorre para quem está na T-9 no sentido oeste-leste ou para quem está na Avenida C-233 abaixo da T-9, passando pelo Ginásio de Esportes até chegar na C-182. Neste caso, haverá cruzamentos semaforizados com as ruas C-137 e C-138 até chegar na Avenida T-63.

A avenida, porém, vai seguir neste sentido único até o seu final, já na divisa com o Setor Parque Amazônia. Para tal, vão ser eliminadas as rotatórias com a Avenida C-171 e as ruas C-180 e C-181, que serão substituídas por semáforos. Este binário, que é o nome dado para o conjunto de duas ruas paralelas em que possuem mão única de sentido contrário, também vai ocorrer entre a C-180 e C-181, em que a primeira vai do Setor Bueno para o Córrego Cascavel e a segunda no inverso. Ambas também terão cruzamentos semaforizados, que serão com as ruas C-104 e C-255, além da C-182 já citada anteriormente.

A SMM também vai tornar como sentido único a Rua C-137, que se trata da continuação da Avenida T-10 no Jardim América. Agora, a via continua como mão única até a rotatória no cruzamento com a Avenida C-233, e passa a ter a única possibilidade de tráfego o sentido leste-oeste, ou seja, do Setor Nova Suíça para o Jardim América. Esta mudança fará com que seja formado o binário com a C-139, que já funciona no sentido oeste-leste há alguns anos. O projeto altera ainda o sentido da Rua C-136, que também é paralela à C-137, e passará a ser como a C-139, aliviando o fluxo desta rua.

De acordo com a SMM, o secretário Horácio Mello afirma que “essas artérias e as ruas secundárias precisavam dessa atualização com a retirada de estacionamentos, implantação de sentido único das vias, semaforização no lugar de rotatórias que não correspondem mais à capacidade de circulação daquele local”. Ele complementa que a Prefeitura atua na região do Jardim América “para dar qualidade de vida não só para os moradores, mas para todos que circulam na região”. O bairro sofre as intervenções porque os técnicos entendem que a organização das ruas já não suportam a capacidade, sendo necessária a redução dos sentidos para dar fluxo.