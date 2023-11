Jornalista Batista Custódio morre aos 88 anos

Morreu nesta sexta-feira (24) o jornalista Batista Custódio, aos 88 anos. Ele estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Francisco, em Goiânia. De acordo com o filho dele, Júlio Custódio, o óbito foi causado por uma pneumonia.

Batista Custódio, é fundador do Diário da Manhã e um dos principais editorialistas de Goiás. Júlio contou que o pai lutava contra um câncer de pulmão nos últimos anos. Devido à baixa imunidade, em outubro ele desenvolveu um quadro de pneumonia.

Após receber a notícia, o governador Ronaldo Caiado, em visita a Abadia de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia, decretou luto oficial por três dias. "Marcou a história do estado de Goiás. Foi um dos homens mais cultos que já conheci. Uma das pessoas que, sem dúvida alguma, foi uma referência para o jornalismo brasileiro, respeitado nacionalmente, pelo conteúdo das suas matérias e pelo preparo intelectual", descreu Caiado.

Por meio de nota, a Câmara Municipal de Goiânia lamentou a morte do jornalista. No texto, o presidente da Casa, o vereador Romário Policarpo (Patriota), afirmou que "a imprensa de Goiás e do Brasil perderam um dos mais combativos, atuantes e brilhantes comunicadores da história da imprensa nacional" (leia nota na íntegra ao final do texto).

A Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), também lamentou a morte do jornalista e apresentaram solidariedade aos familiares e amigos de Batista.

Velório

O velório dele será aberto ao público e está previsto para esta sexta-feira (24), a partir das 18h, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. E o sepultamento acontece neste sábado (25), às 10 horas, no Cemitério Santana.

NOTA CÂMARA MUNICIPAL

"A imprensa de Goiás e do Brasil perderam nesta sexta-feira, 24 de novembro de 2023, o jornalista e editor Batista Custódio, um dos mais combativos, atuantes e brilhantes comunicadores da história da imprensa nacional.

Fundador dos jornais Cinco de Março e Diário da Manhã, Batista Custódio formou muitas gerações de jornalistas, transformando suas redações em celeiros de talentos da comunicação goiana e brasileira.

As manchetes que Batista Custódio editou e as reportagens que ele pautou no Cinco de Março e nos 44 anos de Diário da Manhã contam a história do nosso Estado e do país nas últimas cinco décadas, e edificam a memória da saga da construção de Goiânia.

A Câmara Municipal de Goiânia, a casa do povo goianiense, sempre mereceu especial atenção das coberturas jornalísticas do Cinco de Março e do Diário da Manhã.

Aos 88 anos, Batista se mantinha atuante na condução do Diário da Manhã, participando da pauta e da edição da capa do jornal. Amante das artes, em especial da música e da literatura, foi um jornalista de ideias e de grandes teses sobre o futuro e o presente de Goiás e do Brasil.

Os vereadores e servidores da Câmara Municipal de Goiânia prestam suas homenagens a Batista Custódio e registram suas condolências aos familiares, amigos e aos colaboradores do Diário da Manhã, na certeza de que a monumental obra jornalística de Batista Custódio seguirá vibrante nas gerações de profissionais que aprenderam com ele e o sucederão."

Vereador Romário Policarpo

Presidente da Câmara Municipal de Goiânia

Goiânia, 24 de novembro de 2023"

Nota de pesar AER44

'O presidente da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), Lauro Naves, e toda sua diretoria manifestam seu profundo pesar pelo falecimento do jornalista, empresário e fundador do Jornal Diário da Manhã, Batista Custódio, ocorrido nesta sexta-feira (24 de novembro). Apresentamos também nosso sentimento de solidariedade aos familiares e amigos deste grandioso personagem, não só da imprensa brasileira, mas da história de Goiás."