Jovem atropelado em portaria de prédio é sepultado em Goiânia

Foi sepultado na manhã desta quarta-feira (9), às 9h, no Cemitério Vale do Cerrado, em Goiânia, o corpo do jovem Bruno Marques Mesquita Araújo, de 18 anos, atropelado no dia anterior, na portaria de um prédio, no Setor Bela Vista. O acidente ocorreu depois que dois veículos colidiram no cruzamento entre as avenidas T-13 e a S-5. Um dos carros perdeu o controle, avançou sobre a calçada e se chocou contra a portaria do condomínio, onde o estudante estava. Bruno foi atingido pelo veículo e morreu ainda no local.

Na terça-feira (8), o Tribunal de Contas do Estado emitiu uma nota de pesar pela morte do jovem. Ele era sobrinho do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás Saulo Marques Mesquita. “A morte de todo ser humano é motivo de grande consternação. Mas quando ela chega de forma tão abrupta e precoce, ceifando o futuro de alguém que tinha um longo e promissor caminho à frente, maior ainda é nossa tristeza e comiseração”, diz a nota.

Bruno era filho do chefe do Núcleo de Gestão Administrativa e Contratações Públicas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Goiás, Sérgio Marques Mesquita e havia sido aprovado no vestibular para o curso de Direito recentemente. Ele também frequentava a Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, no setor Central. A União Presbiteriana de Adolescentes (UPA) divulgou uma nota em que lamentou a morte do estudante e prestou apoio à família.