Jovem de 16 anos morreu dois dias depois de ser diagnosticada com dengue, diz pai

“Maravilhosa, prestativa, responsável”. Fernanda Ferreira Martins foi descrita assim pelo pai, Daniel Borges. A estudante de 16 anos morreu no sábado (3), em Uruaçu, dois dias depois de receber o diagnóstico de dengue. Fernanda teve complicações em um quadro grave associado a diabetes.

Ao Daqui, o pai falou sobre Fernanda e as complicações que teve pela doença. Segundo ele, ela sentiu o primeiro sintoma na segunda-feira, quando teve dor de cabeça na escola. Ela procurou atendimento médico e voltou para casa. O diagnóstico de dengue foi recebido na quinta-feira.

Na manhã do último sábado (3), ela teve uma sequência de paradas cardíacas e não resistiu, disse ele. A morte por dengue foi confirmada pelo Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), de Uruaçu.

"Minha filha era maravilhosa. Amada onde passava. Sorridente e alegre”, disse o pai.

Ele também disse que Fernanda era “protetora com os irmãos mais novos”. Fernanda deixou os pais, cinco irmãos e dois sobrinhos. “A de nove anos sofreu bastante. O irmão de de cinco foi entender na hora do sepultamento, já a de dois aninhos falava que a maninha estava dormindo.”

Fernanda tinha uma irmã mais velha, Yasmin, que disse que o quadro da estudante evoluiu muito rápido. “Na quinta ela estava bem, entendeu? Ela estava com sintomas da dengue, que a gente sabe que é muito ruim, mas ela estava bem”.

Yasmin disse que a diabetes foi descoberta há cerca de 3 anos atrás, e que era tratada e controlada. “Quando tinha algum pico, tinha que ir ao hospital para poder ajudar a controlar. Ajuda médica, mas tudo sempre correu bem certinho. A gente decidiu que a gente controlava em casa. Era uma doença controlada”, informou.

"Ela lutou muito, com todas as forças. Ela lutou para voltar com todas as forças que ela tinha, ela queria viver mais, mas infelizmente ela não conseguiu”, disse Yasmin emocionada.

Luto

Fernanda cursava o terceiro ano do ensino médio no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Dona Maria Elisa da Silva, em Uruaçu, onde morava. Em nota, o colégio lamentou a morte da aluna e disse que se solidariza com a família nesse momento de dor. "Rogamos a Deus que dê o conforto necessário para a família e amigos", escreveu.

A Coordenação Regional de Educação de Uruaçu disse que externa os profundos sentimentos à família, amigos e comunidade escolar, nesse momento de tristeza pela perda de Fernanda.

Dengue em Goiás

A estudante é a terceira morte confirmada por dengue neste ano, em Goiás. Segundo a Secretaria de Saúde (SES), a primeira morte foi de um homem de 31 anos, no dia 5 de janeiro, em Uruaçu. A segunda, um homem de 33 anos, residente de Águas Lindas de Goiás, que morreu no dia 18 de janeiro, em Formosa.

Na última sexta-feira (2), o Estado de Goiás decretou situação de emergência em saúde pública por conta do aumento de doenças virais como dengue, zika e chikungunya. O decreto é lançado com duração de 180 dias, mas de acordo com o secretário de Saúde, Rasível dos Reis, deve durar enquanto a crise perdurar. Ele ainda afirmou que Goiás passa por uma epidemia de dengue.

Nota do hospital na íntegra

"O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN) confirma o falecimento da paciente F. F. M., de 16 anos, devido a um quadro grave de dengue associado a cetoacidose diabética gravíssima. A unidade lamenta profundamente e se solidariza com a família. O HCN se mantém disponível para colaborar com informações cabíveis, sempre respeitando as diretrizes éticas e legais."