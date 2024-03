Jovem de 19 anos é encontrada morta em represa de Goiânia

Uma jovem de 19 anos foi encontrada morta em uma represa na zona rural de Goiânia, na sexta (15). Pâmela Carneiro Araújo estava desaparecida desde quarta-feira (13). Ao Daqui, a família disse que ela não saía de casa sozinha por conta de uma condição mental. “Tinha mentalidade de criança”, explicou o irmão da vítima. O caso será investigado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH).

O irmão de Pâmela, Lucas Levy, explicou que ela não saía sozinha de casa. “Ela não podia sair sozinha, entendeu? Ela tem a mente de criança ainda”, disse. Letícia ainda exemplifica que Pâmela não podia “nem atravessar a rua sozinha, ela não olhava para os lados”.

No dia do desaparecimento, Lucas estava em casa, mas se recuperava de uma cirurgia e não podia se levantar. Ao perceber que Pâmela não estava em casa, pediu ajuda à mãe e aos irmãos que rapidamente foram procurá-la, segundo ele. “No mesmo dia a gente procurou ela em todo lugar aqui no setor e já chamou a polícia”, lembra.

Segundo a irmã da vítima, Letícia Adriany, ela foi vista pela última vez na esquina de casa, no setor Belo Horizonte, em Aparecida de Goiânia. O desaparecimento foi registrado, ainda na quarta, na Polícia Civil (PC).

Pâmela foi encontrada boiando em uma represa no Setor Residencial Campos Elíseos, na zona rural de Goiânia, segundo a polícia. A irmã contou que a jovem “foi encontrada sem vida, boiando em uma represa e só de short e sutiã. O blusão, a blusa e o celular dela estavam jogados lá perto”. Letícia contou que recebeu uma ligação do Instituto Médico Legal (IML) para que a família fosse até o órgão, quando o corpo foi encontrado.

Segundo Lucas, o local onde Pâmela foi encontrada fica a mais de 20 quilômetros da casa onde moram. A família acredita que Pâmela foi assassinada e pede por justiça. “Peço a Deus que achem esse monstro que fez isso, para ele pagar pelo o que ele fez”, disse o irmão.