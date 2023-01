Jovem de 19 anos é preso suspeito de estuprar adolescente após festa de ano novo, em Itaguaru

Um jovem de 19 anos foi preso na segunda-feira (2), suspeito de estuprar uma adolescente após a festa de Ano Novo em Itaguaru, na região central de Goiás.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o suspeito e a vítima estavam na festa que acontecia no centro da cidade, quando ele abordou a adolescente para que ficassem juntos, mas a jovem recusou.

O homem, então, aguardou a vítima ir para casa e começou a segui-lá. Ele percebeu que ela estava desacompanhada e a arrastou até um milharal onde praticou os abusos, segundo a polícia.

A adolescente procurou a polícia no dia seguinte ao ocorrido e fez os exames de corpo de delito. O homem foi preso no distrito de Uruíta e encaminhado à unidade prisional de Itauçu, na região Central de Goiás. A identidade dele não foi divulgada, por isso o Daqui não encontrou o contato da defesa do suspeito, o espaço segue em aberto.

O homem deve responder pelo crime de estupro qualificado onde a pena pode chegar a 12 anos de prisão.