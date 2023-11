Jovem de 21 anos morre após ser atingido por raio, em Goiás

O jovem Carlos Eduardo Duarte, de 21 anos, morreu enquanto trabalhava na zona rural de Piranhas, na região oeste do estado. A suspeita da polícia é de que ele tenha sido atingido por um raio. De acordo com Polícia Militar (PM), o caso aconteceu na manhã de terça-feira (31).

Carlos teve a identidade confirmada por uma amiga, ela disse que ele sempre trabalhou em lavouras e estava em serviço quando morreu. Ainda segundo ela, a família de Carlos está muito fragilizada e disse que o sepultamento aconteceu nesta quarta-feira (1).

Segundo informações da PM, quando o patrulhamento chegou no local o homem já estava morto. Ele era morador de Piranhas e trabalhava na zona rural da cidade onde diria um trator. A Polícia Civil informou, que corpo foi encaminhado para exame pericial cadavérico.

O laudo do exame ainda é aguardando, mas as marcas no corpo da vítima indicam que a causa da morte foi a descarga elétrica, disse a PC.