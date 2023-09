Jovem de 22 anos desaparece após pular de cachoeira em Goiás

O jovem Thiago Luiz Turuta, de 22 anos, desapareceu na quinta-feira (7) após pular de uma cachoeira em Rio Claro, Distrito de Itaguaçu, em São Simão, no sudoeste goiano. De acordo com a Polícia Militar, um amigo do jovem foi quem acionou o socorro.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a corporação foi acionada no mesmo dia, por volta das 17h, e uma equipe do quartel de Quirinópolis esteve no local.

Nesta sexta-feira (8), o Corpo de Bombeiros Militar informou que uma guarnição náutica saiu pela manhã de Goiânia para auxiliar nas buscas pelo rapaz.