Jovem de 25 anos morre durante cirurgia de lipoaspiração, em Goiânia

A tabeliã Dayana Loy de Oliveira Freire, de 25 anos, morreu durante uma cirurgia estética, em Goiânia. A jovem morava em Itaberaí e deu entrada no Hospital Jacob Facuri na terça-feira (12) para realizar lipoaspiração e aumento das mamas.

No entanto, de acordo com as informações do laudo obtidas pela TV Anhanguera, no início da tarde de quarta-feira (13), durante a finalização do procedimento de lipoaspiração, Dayana sofreu uma parada cardíaca e respiratória. Apesar das tentativas de reanimação executadas pela equipe médica, ela não resistiu.

Segundo com o tio da tabeliã, Gilberto Martins, ela havia se formado em Direito e trabalhava em um cartório da cidade onde morava. Ele pede por justiça. “Ela era uma menina meiga, super responsável. A mãe está inconsolável. Nós queremos simplesmente justiça”, disse o tio de Dayana.

Posicionamento

A reportagem entrou em contato com a defesa do médico Bruno Granieri, responsável pela cirurgia, a advogada Luciana Castro. Em nota, foi descrito que a paciente apresentou "intercorrência durante o procedimento, sendo que imediatamente foram adotados os protocolos prescritos para o caso por toda equipe médica presente, todavia não houve resposta e a paciente veio a óbito."

Também informou que o profissinal "tem plena convicção de seus atos, e que nada foi realizado fora da técnica médica indicada para o caso", e "que não houve falha ou negligência profissional".

Por meio da defesa, o médico disse que não fornecerá detalhes técnicos sobre o caso "sob pena de infringir disposições do Código de Ética Médica bem como do Código Penal Brasileiro".

O Cremego informou, em nota, que “todas as denúncias relacionadas à conduta ética de médicos recebidas, [...] ou das quais tomamos conhecimento são apuradas e tramitam em total sigilo, conforme determina o Código de Processo Ético-Profissional Médico.”

A reportagem tentou entrar em contato com o hospital, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno. O espaço fica aberto para os esclarecimentos.

O delegado Paulo Ribeiro, que investiga o caso, disse à reportagem que ainda não há informações sobre as complicações que ela teve durante o procedimento. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a autópsia.