Jovem desaparece após canoa virar durante ventania no Lago Corumbá IV

O jovem Eduardo Pádua, de 27 anos, desapareceu no Lago Corumbá IV, em Abadiânia, região do Entorno do Distrito Federal, após a canoa em que ele estava virar durante uma ventania. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada pelos familiares após o acidente, mas ele não foi localizado até nesta terça-feira (9).

O acidente aconteceu na tarde de domingo (7). De acordo com os bombeiros, o jovem estava reunido com mais cinco familiares na canoa enquanto pescavam. Os militares contaram que o tempo fechou e houve uma forte ventania, com isso, um dos ocupantes deixou o boné cair no lago. Na tentativa de pegar o boné, entrou água na canoa, que acabou virando.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, alguns dos ocupantes ficaram flutuando junto com a canoa, que estava virada. Com isso, Eduardo e um familiar tentaram nadar até a margem, no entanto, o jovem passou mal na travessia.

Nas redes sociais do jovem, amigos e familiares lamentaram o afogamento do rapaz e comentaram que ele fará falta pela fé e bom coração.

Segundo os bombeiros, as buscas continuaram até o pôr do sol e continuarão nesta quarta-feira (10).