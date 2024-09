Jovem desaparece durante viagem de ônibus em Goiás

Alisson José dos Santos, de 20 anos, desapareceu durante uma viagem de ônibus para visitar a família na cidade de Irecê, na Bahia. Durante o trajeto, ao passar na divisa de Goiás com o Distrito Federal (DF), o jovem teve um surto e desceu do ônibus, segundo os familiares e a Polícia Militar (PM). De acordo com o irmão de Alisson, ele foi visto pela última vez em uma fazenda no bairro Cristal de Cristalina. A família pede ajuda para encontrá-lo.

O jovem saiu de Itapevi, em São Paulo, nesta sexta-feira (30), às 3h30, em direção ao povoado de Milagres de Barra do Mendes, em Irecê, na Bahia. No entanto, ao passar pela BR-251, na divisa dos estados de Goiás e DF, ainda em trânsito, o jovem teve um surto e desceu do veículo, segundo o irmão da vítima, James José Santos, de 21 anos.

A família foi comunicada pelo motorista do ônibus de viagem. Conforme o boletim de ocorrência registrado pela mãe do jovem, Rozane Calais dos Santos, ele chegou a colocar fogo em uma lixeira do banheiro do ônibus de viagem e o motorista teria parado o veículo. Neste momento Alisson saiu do ônibus e foi visto pela última vez em uma fazenda do bairro Cristal, em Cristalina no sábado (31).

"No meio desse lugar que ele desceu, no sábado, por volta volta de 9h, ele passou em uma fazenda e pediu água e ajuda, mas quando o homem foi pegar a chave do carro, ele (Alisson) pegou a garrafa de água e saiu correndo para o meio do mato de novo. Ele surtou de novo. Dessa hora em diante a gente não sabe mais de nada”, contou James.

Segundo o irmão, o jovem não toma nenhuma medicação controlada e nunca havia sumido anteriormente. “Ele nunca tomou remédio controlado para nada”, contou. Alisson foi para São Paulo há cerca de um ano meio em busca de trabalho.

"Lá ele não estava apresentando nenhum sintoma, estava tudo bem, aconteceu isso durante a viagem mesmo”, informou.

Ao longo da viagem, o jovem chegou a trocar mensagens com a mãe até 16h20 da sexta-feira (30) dizendo que estava tudo bem e que havia comido só um pouco. “Daí então ele não respondeu mais mensagem nenhuma e nem chegava no celular dele”, informou o irmão.

Rozane, a mãe de Alisson, viajou com a prima para Goiás e está em busca de mais informações do filho. A família disponibilizou os telefones (75) 9951-8550 e (74) 9933-4350 para receber informações sobre o paradeiro de Alisson.