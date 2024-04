Jovem desaparece na Chapada dos Veadeiros

O jovem Thiago Dias Valeriano, de 26 anos, está desaparecido na região de Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi visto pela última vez no dia 7 quando um amigo o encontrou no distrito de São Jorge, mas Thiago fugiu.

A mãe do jovem, Luiza Ribeiro, de 51 anos, contou aos bombeiros que Thiago estava passando por problemas pessoais e no dia 6 desapareceu. No dia seguinte foi encontrado por um amigo e levado para uma chácara na região.

De acordo com os bombeiros, no dia 8 os familiares de Thiago fizeram buscas na região e disseram ter avistado o jovem na mata, mas novamente ele fugiu e não foi mais visto. A equipe de resgate foi chamada e desde a quarta-feira (10) faz buscas na mata com ajuda cães farejadores.

Os bombeiros informaram que Thiago não tem enfermidades noticiadas ou histórico de desaparecimento. Segundo relatos, na última vez que ele foi visto estava usando bermuda e blusa verde e descalço.

A família divulgou cartazes digitais com informações na tentativa de encontrar o jovem. Thiago tem o apelido de Tokinho.

Quem tiver informações pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou pelos telefones divulgados pela família:

(13) 99612-5835

(13) 99625-1828