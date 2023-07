Jovem em estado grave após desabamento de rampa em festival de rap precisa de doações de sangue

Uma das jovens que foi vítima do desabamento de uma rampa no festival Rap Mix está em estado grave e precisa de doações de sangue com urgência. Giovanna Moreira Salerno, de 20 anos, está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), desde o dia do acidente, no último domingo (9).

Para doar sangue para Giovanna é preciso ir ao hemocentro, na avenida Anhanguera, número 5195, e apresentar o nome da paciente na recepção. Qualquer tipo sanguíneo é bem-vindo e pode ajudar a jovem. Saiba os critérios específicos para realizar doação de sangue, acessando o site do hemocentro.

De acordo com o último boletim médico, a jovem segue em estado grave, sedada, respirando com auxílio de aparelhos, se alimentando por sonda e com pressão arterial baixa. Giovanna passou por uma cirurgia no crânio logo após o acidente e segue na UTI desde então.

A mãe da estudante de Biologia de 20 anos, Lorena, afirmou que a organização do evento não entrou em contato com a família em momento algum. A reportagem solicitou posicionamento do evento após as declarações da família, mas não obteve retorno até o momento de publicação da matéria.

Entenda o caso

Giovanna Moreira Salerno, de 20 anos, estava com o namorado e alguns amigos no festival Rap Mix, que aconteceu no último domingo (9), no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Por volta das 23h, a jovem ligou para a mãe para avisar que estava voltando para casa e, poucos minutos depois, o namorado da estudante liga novamente para informar sobre o acidente.

O grupo, que se direcionava para saída, foi surpreendido pelo desabamento da rampa de acesso, que deixou quarenta feridos. Giovanna sofreu fratura no crânio e precisou passar por cirurgia de urgência. Agora, a estudante segue em estado urgente e precisa de doações de sangue.