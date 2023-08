Jovem internada após cheirar pimenta recebe alta, diz hospital

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, internada em fevereiro após cheirar pimenta, recebeu alta hospitalar na última segunda-feira (31). A informação foi confirmada pelo Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), hospital em que a jovem estava internada desde o último dia 9 de abril.

Segundo informações do Crer, Thais continuará sendo assistida pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) uma vez por semana. De acordo com o Crer, a equipe que arua neste serviço é composta por médico, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, assistente social e técnico em enfermagem.

Relembre o caso

Thaís Medeiros de Oliveira, de 25 anos, estava na casa do então namorado em Anápolis almoçando com a família quando cheirou um pote de pimenta bode em conserva e passou mal. A jovem foi levada às pressas para a Santa Casa de Anpolis e logo foi transferida para Goiânia.

O episódio aconteceu há mais de cinco meses, no dia 17 de fevereiro. Desde então, Thaís teve sequelas no cérebro devido à reação alérgica severa, não anda e nem fala. Além disso, a jovem ficou mais de 20 dias na UTI e posteriormente apresentou quadro de pneumonia.

A mãe da jovem, Adriana Medeiros, afirmou que a filha tem bronquite e asma e já sofria com crises alérgicas, inclusive, chegando a ficar cinco dias internada com uma bactéria no pulmão.