Jovem internada após cheirar pimenta segue acordada, mas sem resposta neurológica, diz mãe

A mãe da jovem Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, internada em estado grave após ter complicações ao cheirar pimenta, comemora uma possível alta para filha ainda este mês. Adriana Medeiros compartilhou um vídeo nesta sexta-feira (28), onde atualiza o estado de saúde da trancista.

“Isso está me deixando muito ansiosa, mas sei que a ida dele para casa vai fazer muito bem para ela”, comemora.

Medeiros destaca que o convívio com a família e as duas filhas trará bons resultados para a recuperação de Thais. Além disso, a mãe explica que a jovem continuará sendo acompanhada pelas equipes do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer).

Em outro vídeo, Medeiros atualiza o estado de saúde da filha. “A Thais permanece internada e sem nenhuma resposta neurológica, mas está acordada. Graças a Deus, o estado clínico da Thais está muito bem, com exceção de uma infecção óssea, que está sendo tratada”, afirma.

Relembre

Thais passou mal no dia 17 de fevereiro, enquanto almoçava na casa do namorado, e chegou a ficar mais de 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Anápolis. Ela cheirou um vidro de pimenta em conserva.

Segundo a Santa Casa de Anápolis, a jovem chegou a ter um edema cerebral. Adriana disse que a filha tinha bronquite e asma e sofria com crises alérgicas, inclusive, chegando a ficar cinco dias internada com uma bactéria no pulmão.

“A Thais contraiu asma e bronquite no final da gravidez dela, desde então, eu venho lutando com ela. Ela tem alergia a muita coisa, só que a gente ainda não sabia. A gente ia começar um tratamento com ela no Hospital das Clínicas em Goiânia, mas, por motivos financeiros, não conseguimos continuar. Ela disse 'não, mãe, depois a gente faz'”, conta a mãe.