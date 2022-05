Jovem que estava em Hilux que capotou após racha na T-9 tem morte cerebral confirmada

O estudante de agronomia Wictor Fonseca Rodrigues, de 20 anos, que foi internado após ser arremessado de uma caminhonete Hilux que capotou na avenida T-9, em Goiânia, teve a morte encefálica constatada nesta terça-feira (10). A informação foi confirmada pelo Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), que destacou ter realizado todos os exames necessários para a confirmação do óbito.

Wictor deu entrada na unidade hospitalar no último sábado (7), vítima de um acidente ocorrido no Jardim América. O jovem era um dos seis ocupantes de uma caminhonete Hilux que participou de um racha na avenida T-9 com uma BMW.

Próximo ao cruzamento com a Avenida C-231, o motorista da caminhonete perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central, capotou na pista e atingiu os comércios Conseg Mais e Soluti.

No momento do acidente, Marcella Sonia Gomes do Amaral, de 15 anos, foi arremessada do veículo e morreu ainda no local. Com a confirmação da morte cerebral de Wictor, o capotamento contabiliza duas mortes.

A família de Wictor já foi informada da finalização dos procedimentos de morte encefálica.

Motoristas devem se apresentar à polícia

O condutor da caminhonete Hilux, Eduardo Henrique, e da BMW, Arthur Yuri, devem se apresentar às 14h30 desta terça-feira à polícia para prestar esclarecimentos. Logo após o acidente, Eduardo foi levado para o hospital, mas fugiu do local. Já Arthur, de 18 anos, evadiu ainda no local do ocorrido.



De acordo com a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), Arthur não tem CNH e dirigia o carro da mãe quando tudo aconteceu. A delegada da Dict Adriana Carvalho informou que a mãe do rapaz pode ser responsabilizada por ter cedido o carro ao filho, que não é habilitado.

“A entrega de veículo para condução de quem não é habilitado penaliza essa pessoa que entregou esse veículo indevidamente, e ela vai responder por um procedimento policial”, concluiu.

A reportagem entrou em contato com a defesa dos dois, mas essa preferiu não se manifestar no momento.