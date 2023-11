Jovem que filmou a própria execução pelo namorado tinha decidido terminar o namoro, diz mãe

A jovem Ielly Gabrielle Alves, que filmou a própria morte, tinha decidido terminar o namoro com Diego Fonseca Borges, segundo a mãe dela, Olesiane Alves. De acordo com a mulher, horas antes do crime, ocorrido no último sábado (4), Ielly teria dito que os dois seriam “só amigos".

"Ela falou: 'eu resolvi não querer mais, porque a gente não dá certo. Mãe, nós vamos ser só amigos. Eu já pedi tanto a Deus para tirar esse sentimento [de mim]. Eu vi que a gente não dá certo"', revelou a mãe.

Olesiane ainda contou que Ielly e Diego estavam juntos há cerca de 1 ano e sete meses e que, durante o almoço, no dia do crime, a filha teria contado sobre a decisão de terminar o relacionamento. Minutos após a declaração, Diego chegou também para almoçar. Em seguida, os dois saíram.

A mulher ainda contou que horas depois Diego ligou informando que o casal teria sido vítima de uma emboscada e que Ielly tinha sido baleada.

"O que mais me doeu é que eu acreditei que tinha sido uma emboscada… Ele foi onde eu estava, me abraçou e disse ‘essas pessoas que fizeram isso com ela, eles vão pagar’ e eu jurando que era uma emboscada”, lembrou Olesione.

O Daqui não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.

Relembre o caso

Ielly Gabriele foi morta no sábado (4), na cidade de Jataí. O namorado dela, Diego Fonseca Borges, de 27 anos, foi preso em flagrante suspeito pela morte após a Polícia Militar (PM) encontrar um vídeo no celular da vítima, no qual ela registrou o momento em que foi baleada.

Nas imagens é possível ver quando a vítima filma o namorado, que está segurando uma arma. Em certo momento, ele aponta a arma e dispara contra a mulher. Logo em seguida, a vítima cai e a gravação para. Ela foi atingida no tórax e chegou a ser levada para o Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, mas não resistiu, informou a PM.

A polícia foi acionada pelo hospital após a vítima dar entrada na unidade. De acordo com a PM, o Diego disse que os dois passavam pelo setor Setor Epaminondas I, quando foram abordados por uma motocicleta com dois homens e o garupa sacou uma arma e disparou duas vezes contra a vítima.

O suspeito, que foi preso após entrar em contradição, confessou ter disparado contra a vítima, conforme o delegado Thiago Saad, que investiga o caso.

Confissão

Ao delegado, Diego contou que teria passado a tarde ingerindo bebida alcoólica ao lado de Ielly Gabriele Alves, de 23 anos. E confessou ter atirado contra a namorada. Anteriormente, para a Polícia Militar (PM), porém, Diego teria dito que a jovem teria sido morta em um assalto.

A confissão, conforme o delegado, ocorreu após a tia da vítima apresentar o celular dela à delegacia. No dispositivo os policiais encontraram um vídeo do momento em que Diego atira contra Ielly. Ao ser questionado, o homem contou que o disparo não foi intencional.

“Ele alega que foi um tiro sem querer. Ele acreditava que não tinha munição na arma de fogo”, explica o delegado.

Apesar da confissão, a arma usada no crime não foi entregue para a polícia, que agora investiga a procedência do objeto e se Diego tinha permissão para ter a arma.

Histórico

Ainda conforme o delegado, a tia da vítima, que apresentou o celular dela à delegacia, também contou que Ielly era vítima de violência doméstica por parte do autor, entretanto, não há registro de denúncias contra o mesmo relacionado à vítima.

Apesar disso, as apurações apontaram que Diego já tem um histórico de violência doméstica contra uma ex-namorada.

“Ele já tem passagens por roubo, injúria e lesão corporal, no contexto de violência doméstica”, detalhou o delegado.

Diego foi preso suspeito por homicídio qualificado, caracterizado pela traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima.