Jovem que foi internada após cheirar pimenta recebe alta da UTI e responde a estímulos, diz mãe

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, em tratamento desde fevereiro deste ano após ter tido uma reação alérgica por cheirar pimenta, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação (Crer), em Goiânia, nesta última semana. A informação foi confirmada pela reportagem pela mãe da jovem, Adriana Medeiros.

“Já tem quatro dias que a Thais deixou a UTI. Agora, ela segue tratando as infecções com antibióticos e também fazendo um pouco de fisioterapia diariamente”, contou.

A mãe de Thais também destacou que a filha tem reagido a alguns estímulos. “Ela passa boa parte do tempo acordada, observando tudo e mexendo a cabeça quando estamos falando. É muito gratificante”, afirmou.

Transferência

Internada desde o mês de fevereiro, Thais de Medeiros foi transferida da Santa Casa de Anápolis para o Crer, na capital, no último dia 9 de abril. A jovem passou mal após cheirar pimenta em conserva durante um almoço com a família do namorado, no último dia 17 de fevereiro.