Jovem tem cerca de 100% do corpo queimado em Minaçu

Atualizada às 14h01.

Uma jovem, de 21 anos, teve aproximadamente 100% do corpo queimado, nesta terça-feira (29), em Minuaçu, no Norte de Goiás. A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Ednaldo Barbosa Machado (HMEBM).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a jovem apresentava queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus por todo o corpo. De acordo com informações não oficiais, a suspeita e a vítima teriam discutido anteriormente durante um evento e nesta terça ao se encontraram na Praça das Crianças, na região central do município, a suspeita jogou um litro de combustível não identificado na outra e ateou fogo.

A reportagem tentou, por telefone, contato com o delegado do município, mas as ligações não foram atendidas.

