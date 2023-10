Jovens denunciam pastor por abusos sexuais em igreja de Anápolis

Duas jovens procuraram a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Anápolis para denunciar o pastor da igreja que frequentavam por abuso sexual. De acordo com os documentos obtidos pelo g1 Goiás, nas denúncias, consta que o pastor utilizava da fé para praticar os abusos.

Por não ter tido o nome divulgado, o Daqui não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.

Segundo as informações obtidas, o pastor pedia às vítimas que tirassem fotos e gravassem vídeos íntimos, sob a alegação de que se tratava de uma campanha para obter progressão na vida, e que, caso fosse "quebrada", aconteceria uma maldição. Posteriormente, o pastor chantageava as vítimas, as ameaçando de divulgar as imagens caso elas não continuassem a fazer as “campanhas”.

De acordo com os relatos, nas campanhas, os abusos iam desde obrigar a vítima a passar a mão nas partes íntimas do pastor e ser beijada por ele, até mesmo a consumação do ato sexual em si.

Em depoimento, uma das vítimas afirmou que a esposa do suspeito era conivente com os atos praticados e que os dos abusos aconteceram dentro da própria igreja e na casa do pastor.

Por não ter tido o nome divulgado, o Daqui também não conseguiu localizar a defesa da esposa do pastor para que se posicionasse.

Em nota, a Polícia Civil de Goiás informou que o caso é investigado pelo 1º DP de Anápolis. Segundo informou, "o procedimento está com diligências sendo realizadas para a correta apuração dos fatos e será concluído tão logo findas as investigações".