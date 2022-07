Julho Amarelo: campanha promove testes grátis para hepatite

O Brasil notificou quase 700 mil casos de hepatites virais em 20 anos. É o que traz o Boletim Epidemiológico sobre as hepatites virais, divulgado no ano passado pelo Ministério da Saúde. Entre 1999 a 2020, foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 689.933 casos de hepatites virais.. Destes, 168.579 (24,4%) são referentes aos casos de hepatite A, 254.389 (36,9%) de hepatite B, 262.815 (38,1%) de hepatite C e 4.150 (0,6%) de hepatite D.

Para alertar a população sobre a doença - infecção que atinge o fígado de forma silenciosa -, 28 de julho é considerado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais e este mês ganha a cor amarela. Como forma de incentivar as pessoas a se atentarem sobre essa enfermidade, o Órion Complex promove, em parceria com a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia e com apoio da Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH), um dia de testagens gratuitas para a população.

Todos que passarem, das 8h às 17h, pela recepção do local, com entrada pela Avenida Mutirão, no setor Marista, poderão fazer o teste de hepatite B e C, HIV e sífilis gratuitamente, além de receber orientações em relação às doenças. O resultado sai em poucos minutos e aqueles que tiverem positivados para alguma das enfermidades serão encaminhados para unidades de saúde especializadas para o devido acompanhamento.