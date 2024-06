Junho Violeta alerta sobre doenças respiratórias em Goiás

As doenças respiratórias são as que podem afetar estruturas ou órgãos do sistema respiratório, como nariz, laringe, faringe, traqueia e pulmão. Elas acometem tanto as vias aéreas superiores quanto as inferiores, classificando-se em dois grandes grupos: agudas e crônicas. O que as diferencia é justamente o período de duração de cada uma e quanto tempo é necessário para realizar o tratamento. Devido a importância dessas enfermidades o Governo de Goiás instituiu no ano passado a campanha Junho Violeta, para prevenção delas.



Para destacar o junho violeta o Órion Business & Health Complex, em parceria com a Sociedade Goiana de Pneumologia e Tisiologia (SGPT) e as Ligas Acadêmicas de Pulmão, realiza entre os dias 17 e 21, uma semana de atividades para conscientizar a população sobre as doenças respiratórias.



“As mais comuns são a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), mais conhecida como enfisema pulmonar, e o tabagismo. Além disso, existem outras doenças, que são as infectocontagiosas, como gripes, rinosinusitis, resfriados, pneumonia e a tuberculose. Outras menos frequentes são as fibroses pulmonares”, pontua a pneumologista Fernanda Miranda.



A ação, que tem apoio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), acontecerá diariamente, das 9h às 16h. As pessoas que passarem entre as recepções dos centros clínicos do Órion Complex receberão materiais educativos, orientações, poderão participar de diversas atividades e ainda realizar, também gratuitamente, o exame de espirometria.



“Também chamado de prova de função pulmonar, é um exame essencial para o diagnóstico e acompanhamento das doenças respiratórias não infecciosas. Como ele medimos a capacidade pulmonar e podemos avaliar como está a função do pulmão”, explica a médica.



A espirometria poderá ser feita por qualquer pessoa a partir dos 6 anos, mas a indicação é para quem estiver com sintomas respiratórios e tabagistas. “É realizado utilizando um aparelho chamado pneumotacógrafo, semelhante a um tubo, que é capaz de medir a velocidade do ar que entra e sai do corpo do paciente”, detalha a especialista. O teste demora cerca de 30 minutos para ser feito e o laudo com o resultado será enviado à pessoa em até 48 horas.



Fernanda Miranda salienta ainda como é a dinâmica da espirometria. “Para realizar o exame, o indivíduo deve estar sentado e usar um clipe nasal para evitar que o ar entre ou saia pelo nariz. O aparelho é colocado na boca, sob orientações do técnico, o paciente deve puxar o ar para dentro e expirar várias vezes até atingir os critérios de aceitabilidade e reprodutibilidade do teste”.



Serviço: Campanha Junho Violeta

Data: 17 a 21 de junho

Horário: Das 9h às 16h

Local: Órion Complex, na Avenida Portugal, no Setor Marista

Gratuito