Justiça determina que idosa de 89 anos com Alzheimer receba pensão dos sete filhos, em Rio Verde

Uma idosa, de 89 anos, precisou entrar na Justiça para conseguir que os sete filhos a ajudassem com as despesas básicas de saúde e alimentação, em Rio Verde, a 232 km de Goiânia. O juiz Lionardo José de Oliveira foi favorável ao pedido da mulher, que tem alzheimer, diabetes e problemas cardíacos.

O magistrado estabeleceu que cada filho deve pagar 20% do salário mínimo, isto é, R$ 242,40. O valor deverá ser pago até o dia 10 de cada mês, diretamente ou mediante depósito em conta. “[Os filhos maiores] têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”, afirmou Lionardo na decisão.

Os advogados da idosa disseram que o único rendimento mensal dela era a pensão por morte do marido, que faleceu em 2018, no valor de R$ 1.090,00. Além disso, destacaram que essa quantia é insuficiente para cobrir as despesas com remédios, fraldas, fisioterapia e cuidadora em tempo integral.

De acordo com o juiz, a decisão é baseada no artigo 229 da Constituição Federal, que prevê esse amparo dos pais quando os filhos são menores e o contrário quando eles se tornam maiores de idade. Como os nomes não foram divulgados, a reportagem não conseguiu identificar a defesa deles.