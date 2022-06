Justiça determina remoção de vídeo de sexo durante show de Henrique e Juliano de sites

A cabeleireira, de 31 anos, que denunciou ter sido estuprada durante o show da dupla Henrique e Juliano, em Goiânia, conseguiu na Justiça que o vídeo íntimo dela seja retirado de sites de conteúdo adulto. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (24) e estabelece multa diária por descumprimento.

Na decisão, a juíza Viviane Atallah, da 3º Vara Cível, comarca de Aparecida de Goiânia, destaca que cenas íntimas foram gravadas sem sua autorização da vítima. “Os vídeos foram indevidamente publicados pelos réus em seus sítios eletrônicos, causando-lhe diversos problemas e constrangimentos”, escreve.

Com isso, a magistrada solicita que os sites de conteúdo adulto excluam as publicações “no prazo de 24 horas” e define uma pena de multa diária no valor de R$ 100, que serão destinados à cabeleireira. O advogado de defesa, Gustavo Neves, conta que a vida da vítima se tornou “muito difícil e delicada”.

“Ela ficou sabendo um dia depois, quando mandaram o vídeo dizendo que ela estava sendo exposta e que tinham vazado as imagens criando uma história que não é real e não é condizente”, contou. A cabeleireira é casada, tem duas filhas e estava no evento com o marido, ambos dizem não se lembrar do momento.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) desde a última terça-feira (21). A delegada responsável pelo caso, Ana Scarpelli, afirmou em ligação que não pode passar informações sobre a investigação devido ao sigilo da Justiça.