Justiça suspende despejo de famílias do Setor Urias Magalhães, em Goiânia

As famílias que residem na ocupação do Setor Urias Magalhães, região norte de Goiânia, não precisarão mais sair do local até o dia 14 de janeiro. Isso porque a juíza Marina Cardoso Buchdid, da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos da comarca de Goiânia, suspendeu nesta quarta-feira (21) a remoção até que a Comissão de Conflitos Fundiários possa se reunir e apresentar plano de apoio operacional e estratégico para a execução das decisões que envolvem desocupações coletivas.

Mais cedo, o prefeito Rogério Cruz anunciou que a Prefeitura de Goiânia iria trabalhar para promover a regularização fundiária das moradias, a fim de evitar a remoção das famílias que residem na área, conforme previsto em decisão judicial, a partir de Ação Civil Pública impetrada pelo Ministério Público, em 2011.

A avaliação da situação enfrentada pelos moradores da região e decisões de próximos passos foram iniciadas em reunião entre a Prefeitura e as pastas responsáveis por questões de áreas públicas e habitação na manhã desta quarta no Paço Municipal.

Antes até da decisão judicial que suspendeu a remoção dos moradores da ocupação no Urias Magalhães, a procuradora-geral do município, Tatiana Accioly, reforçou por meio de nota que a Ação Civil Pública para a desapropriação era uma iniciativa do Ministério Público Estadual (MPGO). “Com a decisão do prefeito Rogério Cruz, de regularizar a situação da área, o entendimento é de que o processo judicial perde o objeto, o que evita a desapropriação da área do Urias Magalhães”, afirmou.

Como mostrou o Daqui nesta quarta, cerca de 150 famílias da ocupação no Urias Magalhães foram notificadas na semana passada. Elas relatam viver no local há até 25 anos. A área está entre as ruas Boa Vista, Belo Horizonte, Guaíba, Rio de Janeiro, Fernando de Noronha, Minas Gerais e Avenida Pampulha. Segundo a Prefeitura, a área é de manancial e destinada à construção de um parque.

Proibição

As desocupações estavam proibidas por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) desde 2020 devido à vulnerabilidade social já vivida pelas famílias ter sido endossada com a pandemia do Covid-19. A medida perdeu a validade no dia 31 de outubro deste mês. As famílias da ocupação haviam sido notificadas através da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), e informaram que a desocupação deveria ocorrer até o próximo dia 14.

A Prefeitura buscava encontrar fomento jurídico para ampliar o prazo para manter as famílias no local. A própria Amma alegou ter feito as autuações para atender decisão judicial que exigia a apresentação de um cronograma para a desocupação da área. “Sob pena de prevaricação, a Amma ressalta que apenas cumpriu a decisão da Justiça, requerida pelo Ministério Público”, declarou.

Reunião

Pela manhã, o prefeito Rogério Cruz discutiu sobre a regularização de ocupações no Urias Magalhães, e outras áreas que estão na mesma situação, com o presidente da Amma, Luan Alves e os secretários municipais Carlin Café (Regularização Fundiária), Valfran Ribeiro (Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação), Robledo Mendonça de Farias (Defesa Civil), Wellington Paranhos (Guarda Civil Metropolitana), Tatiana Accioly (Procuradoria-Geral) e Denes Pereira (Seinfra).

Mediante a lei nº 13.465/17, de Regularização Fundiária Urbana (Reurb), é possível regularizar a ocupação, e preservar os direitos dos ocupantes de, dentre outros, permanecer com sua edificação no local ocupado, explica Carlin Café, titular da Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária. A lei é um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.

Há duas formas de realizar esse procedimento, pela Regularização Fundiária de Interesse Social (REURB-S) e Regularização Fundiária de Interesse Específico (REURB-E). Esta segunda é aplicada quando os núcleos urbanos informais são ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo municipal, conforme especifica a lei.

Através de vídeo vinculado na rede social Instagram, o prefeito Rogério Cruz garantiu que a gestão municipal busca um caminho jurídico seguro “a fim de garantir moradias às famílias em situação irregular, com a regularização e entrega de escrituras”.

Carlin Café afirma que “a regularização é uma determinação do prefeito Rogério Cruz, para trazer tranquilidade a todos que lá estão”. (Manoella Bittencourt é estagiária do GJC em convênio com a PUC-Goiás, sob supervisão da editora Elaine Soares).