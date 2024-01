Kit Brasileiríssimo: um convite para reunir a família do jeito que a gente gosta

O Jornal Daqui traz um novo lançamento: o Kit Brasileiríssimo. Mais que um kit, ele chega dando bons motivos pra família se reunir nos momentos mais especiais do dia.

Em conjunto com os Kits Brazuca e Feijuca, lançados anteriormente, o Brasileiríssimo mantém as estampas exclusivas desta coleção. Mas ele também traz de volta o prazer da família unida em torno de uma mesa. Uma parte da cultura brasileira que já vai se perdendo no mundo acelerado.

E o kit, composto por 1 boleira, 1 travessa oval e 4 xícaras empilháveis, dá todos os motivos para fazer de novo aquele bolo que todo mundo ama, a quitanda saída do forno, o café ou leite com gosto de infância.

O regulamento completo está disponível em meudaqui.com.br/promocoes.