Kit Nobre Rosê leva sofisticação e elegância para sua mesa

A nova campanha do Jornal Daqui traz o Kit Nobre Rosê, um lançamento que vai inspirar momentos inesquecíveis em família ou com amigos, com um toque de sofisticação.

São três peças multiuso em vidro rosê decorado, que podem ir à geladeira e se encaixam perfeitamente em qualquer ocasião.

O centro de mesa tem 40 cm de diâmetro, a medida certa para colocar as frutas no dia a dia, mas também é ideal para servir petiscos, snacks, saladas ou receitas de grandes proporções. Na tigela baixa de 23 cm cabem tanto as quitandas quentinhas do café da manhã como aquela sobremesa que faz tanto sucesso nos almoços de domingo. E para completar, a tigela funda de 23 cm é uma ótima pedida para chamar ainda mais a atenção para aquele arroz branquinho ou com pequi.

Versatilidade é mesmo a palavra de ordem para o Kit Nobre Rosê, já que ele também compõe na decoração da casa, com arranjos florais, e traz um charme extra às festas e reuniões, como suporte para bebidas geladas, pães e o mais que a imaginação pedir.

O primeiro selo desta campanha será publicado no Jornal Daqui impresso e digital no dia 20 de junho de 2024. Lembrando que para ter direito ao Kit Nobre Rosê, é preciso completar a cartela com 60 selos.

Para mais informações, acesse meudaqui.com.br/promocoes e confira o regulamento completo da promoção.