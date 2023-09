Líderes de casas terapêuticas podem se inscrever gratuitamente em congresso

O Brasil lidera o número de casos de ansiedade patológica no mundo, e acomete aproximadamente 9,3% dos brasileiros. Na América Latina, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão, além de ser o segundo país com maior prevalência nas Américas. Os dados são da Organização Mundial da Saúde (OMS).



No entanto, as pessoas ainda têm resistência para procurar ajuda especializada pela ideia de que os problemas de origem mental possam ser resolvidos por conta própria. Especialistas afirmam que não há remissão espontânea de casos de ansiedade e depressão, daí a importância de se buscar ajuda.



Motivos que estimulam o Instituto Gartrell a realizar a VII Jornada da Saúde Mental e Fé Cristã, agendado para esta sexta-feira e sábado, 22 e 23 setembro, no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Na sexta o evento acontecerá das 17 às 22h. Já no sábado, 23, haverá programação durante todo o dia, das 8h30min às 17h30min.



A jornada levará conhecimento científico de excelência em linguagem acessível para comunidade, buscando integrar o aspecto teórico e prático de cada assunto e tema ligado ao desenvolvimento global do ser humano em cada fase de sua vida, sempre propondo manejos efetivos e eficazes, que os participantes poderão implementar em seu dia a dia e cotidiano.



Aberto ao público em geral, a jornada receberá 15 palestrantes consagrados, tanto de Goiás quanto do cenário nacional da psicologia e psiquiatria estarão em Goiânia para painéis e workshops. O evento também acontecerá em modalidade digital para quem não puder estar presente.



50 inscrições gratuitas para multiplicadores

Capacitar a comunidade através da psicoeducação para promover a saúde mental/saúde integral é um dos propósitos do Instituto Gartrell e da VII Jornada da Saúde Mental e Fé Cristã. Por isso, a fim de contribuir com líderes de casas terapêuticas, que assistem pessoas em situação de risco emocional e social, a organização irá conceder gratuitamente 50 ingressos, sendo 25 presenciais e 25 on-lines.

Para concorrer a uma das vagas que serão disponibilizadas à estes profissionais que trabalham no voluntariado, os interessados devem enviar uma mensagem via WhatsApp para (62) 9 8225-0185, com as seguintes informações:

1) Nome completo;

2) Contato de e-mail;

3) Contato de WhatsApp;

4) Como ficou sabendo da VII Jornada?

5) Onde atua com voluntário?

6) Como a formação irá ajudar seu trabalho voluntário?