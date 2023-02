Lago Serra da Mesa transborda e invade casas em Uruaçu; vídeo

O lago Serra da Mesa transbordou e invadiu casas e ranchos nesta quinta-feira (2), em Uruaçu, no Norte de Goiás. Os moradores da região relataram que o nível do lago subiu muito após as chuvas. À TV Anhanguera, a Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA) de Uruaçu disse que o nível do lago já atingiu 67% da cota máxima.

Um dos donos de uma casa à beira do lago, que preferiu não se identificar, contou que ficou sabendo que a água estava subindo e foi até a residência tirar os móveis e refrigeradores para não ter um prejuízo maior.

A SEMMA de Uruaçu ainda informou que esta é a maior cheia desde 2012 e que essa marca já era esperada pela quantidade de chuvas previstas para a região. Já a Prefeitura de Uruaçu informou que todas as casas que ficam perto do Lago Serra da Mesa estão construídas de forma irregular, disse à TV Anhanguera.