Lanchonete de Goiás vende waffles com folhas de ouro; veja

Uma lanchonete em Anápolis resolveu inovar no cardápio. O estabelecimento criou uma sobremesa com ouro comestível. O Waffle coberto de ouro custa R$ 30,00 e sua massa é feita com açúcar perolado e chocolate ao leite.

A folha de ouro é apenas decorativa, seu gosto não é perceptível e a quantidade do mineral presente no prato não é danoso à saúde.

“Muita gente gosta de ostentar. Todo mundo quer vir, fazer sua selfie e passar vontade no amigo ou na amiga, né?”, compartilhou um dos funcionários da lanchonete.

O preparo da receita é rápido, fica pronto em até dois minutos e meio. Depois que a massa e o chocolate já estão preparados, é só colocar duas folhas laminadas de ouro 24 quilates. São necessárias 25 gramas de ouro para produzir cerca de 2 mil folhas usadas na receita.